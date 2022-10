Keine Chance für Homberg: KFC Uerdingen gewinnt deutlich Der KFC Uerdingen feiert einen ungefährdeten Heimsieg gegen den VfB Homberg und kehrt damit in die Erfolgsspur zurück.

Mit einer guten Leistung hat der KFC Uerdingen gegen den VfB Homberg zurück in die Erfolgsspur der Oberliga Niederrhein gefunden. Nach dem 1:1 beim TSV Meerbusch feierte der Traditionsverein im Duell der beiden Regionalliga-Absteiger einen klaren 4:0 (2:0)-Erfolg.

Trainer Alexander Voigt und seine Mannschaft dürfen nach dieser guten Leistung durchatmen und sind bereit für das Topspiel beim ETB Schwarz-Weiß Essen am kommenden Mittwoch (19 Uhr). Der VfB Homberg steht dann parallel vor einem Heimspiel gegen die SSVg Velbert (19.30 Uhr). Auch hier wären Punkte überraschend, denn die Janßen-Elf rangiert weiterhin auf einem Abstiegsplatz.

Das Kellerkind fand nach dem 0:2 nicht mehr zurück in die Begegnung. Terada, Lipinski und Rizzo verpassten vor dem Seitenwechsel die Entscheidung, die aber nicht lange auf sich warten ließ. Weggen schickte Terada auf Reisen und der Japaner ließ Homberg-Keeper Kenneth Christopher Hersey keine Chance (49.). Die Gäste erzielten in der Folge noch ein Abseitstor (63.), aber die Hausherren kontrollierten Ball und Gegner problemlos. Joker Younes Mouadden umkurvte zum Abschluss den Keeper und erzielte den 4:0-Endstand (87.).

Alexander Lipinski lief nach wenigen Augenblicken seinem Gegenspieler davon und bediente den freistehenden Shun Terada, der in der ersten Minute das 1:0 erzielte. In einer Phase, in der Homberg besser wurde und durch Ahmad Jafari hätte den Ausgleich erzielen können (18.), erhöhten die Hausherren den Vorsprung. Startelf-Debütant Gianluca Rizzo und Levan Kenia kombinierten sich gut durch. Ex-Profi Kenia ließ dann geistesgegenwärtig den Ball durch und hebelte so die Abwehr der Gäste aus. Kevin Weggen passte im Anschluss auf Lipinski – Drehschuss, Tor (19.).

Im April spielte der VfB Homberg bei der Rückkehr des KFC Uerdingen in die Grotenburg den Partycrasher und setzte sich ebenfalls mit 4:0 durch. Davon war die Mannschaft von Stefan Janßen am 12. Spieltag eine Klasse tiefer aber weit entfernt, denn das Schicksal nahm schon früh seinen Lauf.

Druck beim KFC - Rückendeckung für den Trainer

Alexander Voigt, Trainer KFC Uerdingen, Rheinische Post: „Wir spielen zu Hause, stehen unter Druck und müssen unter allen Umständen gewinnen. Dafür werden wir alles tun. Ich werde ein Team auf den Platz schicken, das hoffentlich alles in die Waagschale werfen wird, was wir die ganze Woche über und am Sonntag verlangen.“

Patrick Schneider, Sportlicher Leiter, in der RP über die Trainerdiskussion: „Es wird schnell vergessen, dass nach den ersten acht, neun Spielen nicht alles ineinandergreift wie aus einem Guss. Das ist doch verständlich. Das will natürlich keiner hören, weil Fußball ein Ergebnissport ist. Wir sind weiter im Geschäft und wollen in den kommenden Spielen natürlich punkten. Dazu ist die Mannschaft auch stark genug.“

Stefan Janßen, Trainer VfB Homberg, in der RP: „Das ist für uns das Highlight der Saison. Wer davor Angst oder darauf keine Lust hat, der bleibt am besten zu Hause.“