Keine Chance für Dilkrath im Schwalmtal-Derby

Bereits in der ersten Hälfte hatte Born durch zwei Tore (17. und 39. Minute) das Spiel auf Sieg gedreht. „Wir haben trotz eigener guter Möglichkeiten nicht gut begonnen. Durch einen individuellen Fehler in der Defensive sind wir in Rückstand geraten. Nach einem Konter hat der Gegner dann das 2:0 gemacht“, berichtete Süchteln-Trainer Frank Mitschkowski. In der zweiten Hälfte habe Süchteln das System umgestellt, alle reingeworfen und Bergisch Born früher gestört. In der 53. Minute gelang Melano Thier nach Vorarbeit von Leo Rennett der Anschlusstreffer. Bergisch Born bestach durch ein gutes Konterspiel und hätte weitere Treffer erzielen können, doch es blieb beim 1:2 aus Süchtelner Sicht.

Im Kellerduell holte Victoria Mennrath ein am Ende etwas glückliches 1:1-Remis bei TuRU Düsseldorf. Der Punkt hilft beiden Klubs kaum, denn Mennrath bleibt punktgleich mit dem 14. auf dem 15. Platz und auch TuRU kann sich zwei Punkte davor kaum absetzen. Die frühe Führung von Melva Luzalunga (7.) glich Simon Littges in der 54. Minute für Mennrath aus. In einer chancenarmen zweiten Hälfte passierte dann nicht mehr viel, bis Tomi Alexandrov in der 79. Minute nach Foul die Gelb-Rote-Karte kassierte. Die Schlussphase in Unterzahl überstand Mennrath aber schadlos.

Der Abstieg der sieglosen Fortuna Dilkrath ist schon beschlossene Sache, am Wochenende unterlagen die „Ochsen“ im Schwalmtal-Derby den VSF Amern mit 1:5. Während es für Dilkrath um nichts mehr geht, holte Amern wichtige Punkte im Abstiegskampf und sprang erstmals seit langer Zeit auf den sicheren Tabellenplatz 13. Amern gewann sein drittes Spiel in Folge und dominierte Dilkrath deutlich.

Dilkrath chancenlos

Zunächst war es eine ausgeglichene Anfangsphase doch Dominik Kleinen (23.) macht den Dilkrathern Hoffnungen ein frühes Ende und sorgte für die Amerner Führung. Fünf Minuten später erhöhte Niclas Hoppe und hätte kurz darauf erneut treffen können. Bis zur Pause blieb es aber beim 2:0. Kurz darauf gelang Yuta Sakamaki per direktem Freistoß das 3:0 (48). Und Amern blieb am Drücker: Nach Vorlage Sakamakis erzielte Lamin Fuchs (55.) nur kurz darauf per Kopfball das vierte Tor. Nach dem Ehrentreffer für Fortuna durch Leon Hammerschmidt (66.) setzte erneut Hoppe in der 78. Minute den Schlusspunkt zum 5:1.

Für den 1. FC Viersen wird ein Abstieg immer wahrscheinlicher. Die 0:1-Niederlage gegen SC Kapellen lässt die Distanz zu einem sicheren Nichtabstiegsplatz auf 13 Punkte anwachsen. Als 17. hat Viersen nun auch sechs Punkte Rückstand auf den 16. Cronenberg. Eine engagierte Viersener Leistung wurde vom Treffer des Tages von Nils Mäker noch vor der Halbzeitpause von Kapellen zunichtegemacht. Kurz vor Abpfiff wurde noch Marvin Struckmann mit Gelb-Rot vom Platz gestellt. Viersen punktete das fünfte Mal in Folge nicht.