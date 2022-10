Keine Chance für den Gegner aus Bothel

„Wir haben eine sehr gute erste Halbzeit gespielt", erklärte FSV-Coach Vitalij Kalteis im Gespräch mit der ZEVENER ZEITUNG. Kevin Weigert erzielte früh das 0:1 und Bastian Falldorf legte zum 0:2 nach. Noch vor dem Seitenwechsel erhöhten Dominick Rosenbrock und Patrick Klee auf 0:4. „Mein Team hat die richtige Einstellung vermissen lassen“, beschrieb Bothel-Trainer Dennis Schlifelner die Leistung seiner Mannschaft im ersten Durchgang. „Im zweiten Durchgang haben wir dann ein, zwei Gänge heruntergeschaltet“, so Kalteis. Bothel kam ins Spiel und Phil-Luca Stölpe verwandelte einen Strafstoß zum 1:4-Anschlusstreffer. Doch trotz gedrosselter Leistung gelangen der FSV zwei weitere Treffer. Jan-Patrick Müller stellte den alten Vorsprung wieder her und Falldorf zurrte mit seinem zweiten Treffer den 1:6 Endstand fest. „Ich bin super zufrieden“, so Kalteis' kurzes Fazit. Auch Schlifelner gab sich nach Spielende wortkarg: „Mund abputzen - weitermachen." (sol)