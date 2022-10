Keine Chance beim Spitzenteam TSV Neudrossenfeld

Bereits in der 7. Minute das 1:0 für die Heimelf: Mikel Seiter tanzte die Unterreichenbacher Abwehr mit mehreren Körpertäuschungen förmlich aus und vollendete zur TSV-Führung. In der 15. Spielminute war es erneut Mikel Seiter, der völlig freistehend zum 2:0 einköpfte. Die überlegenen Gastgeber kannten kein Erbarmen und erhöhten bereits in der 24. Minute auf 3:0: Anton Makarenko war mit einem 18-Meter-Schuss erfolgreich. Bis auf eine gute Kontermöglichkeit von Jonas Brechtelsbauer, der sich dann aber den Ball zu weit vorlegte, fand die Offensive der „Urus“ in der ersten Halbzeit schlichtweg nicht statt. In der 38. Minute konnte Stefan Kolb das Leder im Unterreichenbacher Strafraum in aller Seelenruhe annehmen und zum 4:0 abschließen.

Nach dem Seitenwechsel ließen es die Gastgeber zunächst etwas ruhiger angehen. In dieser Phase gelang dann auch der Ehrentreffer: Ein Schuss von Stefan Brechtelsbauer landete abgefälscht am Pfosten. Steffen Goetz reagierte am schnellsten und schoss zum 4:1 ein (55.). Das war allerdings nur ein kurzes Strohfeuer, denn nun erhöhte der TSV Neudrossenfeld wieder das Tempo. Bereits in der 60. Minute war der alte Abstand wiederhergestellt: Nach einer einstudierten Freistoßvariante hatte Levin Pauli keine Mühe mehr, aus kurzer Distanz das 5:1 zu erzielen. Zehn Zeigerumdrehungen später zappelte das Leder erneut im Gehäuse des bemitleidenswerten Keepers Moritz Weis: Nach einem katastrophalen Ballverlust am eigenen 16er war es erneut Levin Pauli, der das halbe Dutzend vollmachte. Der Schlusspunkt in dieser mehr als einseitigen Partie dann in der 83. Minute: Torhüter Moritz Weis konnte zunächst einen Schuss glänzend parieren, doch die Gastgeber blieben dran. Noah Ismail kam erneut an den Ball und traf schließlich zum 7:1-Endstand.