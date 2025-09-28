Keine Chance beim Ligaprimus

Die erwartbar schwere Aufgabe beim Tabellenführer erwies sich für die ersatzgeschwächte Auerbacher Reserve als unlösbar und so ging das Spiel verdientermaßen an Ettlingen. Dabei stand das Ergebnis wie schon vergangene Woche auch heute bereits zur Halbzeit fest. Ein Eigentor (9.), ein Konter nach eigener Ecke (18.), ein Kopfball nach Freistoß von rechts (34.), und ein schön kombinierter Treffer (37.) sorgten bereits nach 37 Minuten für klare Verhältnisse. Nach vorne ging im ersten Abschnitt auf Auerbacher Seite so gut wie nichts, sodass sich die Balzer-Elf keine nennenswerte Möglichkeit herausspielte.

Den zweiten Durchgang eröffnete Bonavia dann zumindest mit dem ersten Auerbacher Torschuss, dem es aber leider an Druck und Präzision mangelte (48.). Rodriguez hätte sich für Ettlingen auch noch gerne in die Torschützenliste eingetragen, ihm stand jedoch der linke Innenpfosten im Weg, bevor Schorer die Gefahr endgültig bannen konnte (54.). Schwab hatte eine weitere Möglichkeit, scheiterte mit rechts aber an der Reaktion von SSV-Schlussmann Link, der zur Ecke klärte. Diese brachte Schwab auf den langen Pfosten, wo Kronenwett seinen Kopfball ein Stückchen zu weit links platzierte (68.). Mehr gab es an Torraumszenen in einer unspektakulären zweiten Hälfte nicht zu bestaunen und so bleiben die Punkte verdientermaßen allesamt am Baggerloch.