Keine Bonuspunkte beim FC Pipinsried

„Das tut weh, richtig weh“, gab Thomas Rudolph unumwunden zu. Denn in der Nachspielzeit kassierte der von ihm trainierte FC Gundelfingen noch das alles entscheidende Gegentor zum 1:2 gegen den TuS Geretsried. Torgarantie Srdan Ivkovic hatte sich durchgesetzt und zum Siegtreffer eingeschoben.

Dabei hatte es für die Gundelfinger gut begonnen, Simon Achatz versenkte die Kugel bereits nach sechs Minuten im Netz. Doch während die Grün-Weißen jubelten, kam es zu einem Gespräch zwischen Referee Kevin Rösch und seinem Assistenten über den am Boden liegenden TuS-Verteidiger Adrian Hofherr. Der Treffer zählte nich. Achatz hatte dann noch bei einem Pfostentreffer Pech (18.) – und dann kam die Trinkpause. Danach ging bei den Gundelfingern vorerst gar nichts mehr.

Der zweite Abschnitt begann für sie zudem miserabel, denn TuS-Kapitän Sebastian Schrills traf gleich zum 0:1. Dass der Treffer zudem etwas nach Abseits roch, steht auf einem anderen Blatt. Jedenfalls waren die Gundelfinger nach dem Rückstand wieder da, übernahmen die Spielkontrolle und kamen zum Ausgleich. Entscheidend war, dass sich Nico Frisch am TuS-Strafraum behauptete, über Achatz kam der Ball dann zu Janik Noller – 1:1. Nun lag sogar die Führung in der Luft, dann aber folgte der ganz späte Nackenschlag.

Schiedsrichter: Kevin Rösch (Nürnberg) - Zuschauer: 525

Tore: 0:1 Sebastian Schrills (48.), 1:1 Janik Noller (63.), 1:2 Srdan Ivkovic (90.+3)