Keine Bonuspunkte beim FC Pipinsried

In den vorgezogenen Partien der Bayernliga Süd demonstrierte der FC Pipinsried eindrucksvoll, dass die Formkurve steil nach oben zeigt. Wie schon im Pokalspiel gegen den FC Memmingen ließ sich der FCP auch im Ligaalltag gegen den TSV Nördlingen nicht stoppen und gewann zum zweiten Mal innerhalb von drei Tagen mit 5:1. Dramatisch waren die Schlussminuten bei den Partien des TSV Kottern gegen den SV Heimstetten (2:2) und FC Gundelfingen gegen den TuS Geretsried (1:2).
Als Bonusspiel hatte Daniel Kerscher die Partie seines TSV Nördlingen beim FC Pipinsried bezeichnet und insgeheim auf eine Überraschung gehofft. Doch daraus wurde nichts, der FCP wurde seiner Favoritenrolle beim 5:1-Sieg vollauf gerecht.
Zur Pause hatten die Nördlinger noch etwas hoffen können, denn bis dahin stand es durch das Tor von Valdrin Konjuhi nur 1:0. Die Hoffnung, den Rückstand im zweiten Abschnitt wettmachen zu können, verflog allerdings schnell. Denn Innerhalb von nur neun Minuten zogen die Blau-Gelben uneinholbar davon. Erst war es Konjuhi, der gleich nach Wiederanpfiff traf, dann schraubten Mario Götzendörfer und Nenad Petkovic das Ergebnis auf 4:0. Ein kleines Erfolgserlebnis hatten die Nördlinger, als die kurz zuvor eingewechselte Neuverpflichtung Hakki Yildiz zum ersten Mal traf, doch das sollte nur Ergebniskosmetik bleiben. Vor allem, weil auch beim FCP ein Joker stach. Benedikt Wiegert sorgte kurz vor Schluss für den 5:1-Endstand.
Schiedsrichter: Dominik Fober (Herrieden) - Zuschauer: 394
Tore: 1:0 Valdrin Konjuhi (29.), 2:0 Valdrin Konjuhi (48.), 3:0 Mario Götzendörfer (53.), 4:0 Nenad Petkovic (57.), 4:1 Hakki Yildiz (78.), 5:1 Benedikt Wiegert (86.)
Das Warten auf den ersten Heimsieg geht weiter, gegen den SV Heimstetten musste sich der TSV Kottern mit einem 2:2 begnügen. Wobei die Oberallgäuer immerhin noch einen Punkt retteten, nachdem sie bis in die Nachspielzeit hinein mit 1:2 im Rückstand lagen.
Heimstetten hatte im ersten Abschnitt ein Chancenplus, konnte jedoch TSV-Keeper Antonio Mormone zunächst nicht überinden. Erst Lukas Riglewski brachte dann den Ball zum 0:1 über die Linie, doch Kottern antwortete postwendend und glich durch Christopher Duchardt wieder aus.
Nach der Pause wogte die Partie hin und her - und nach dem Treffer von Luka Arslan winkte Heimstetten ein Auswärtssieg. In der Nachspielzeit ging es dann aber rund. Erst gab es einen Handelfmeter, den Achim Speiser zum 2:2 verwandelte. Wenig später pfiff Schiedsrichter Nicolas Dolderer einen Vorteil des TSV ab un nahm Kottern damit die Chance auf den Führungstreffer. Das zog massive Proteste der Allgäuer nach sich. Kotterns Kapitän Matthias Jocham flog mit Gelb-Rot und wenig später auch Trainer Martin Dausch mit glatt Rot vom Platz. (beß, red)
Schiedsrichter: Nicolas Dolderer (Bernried) - Zuschauer: 420
Tore: 0:1 Lukas Riglewski (35.), 1:1 Christopher Duchardt (39.), 1:2 Luka Arslan (64.), 2:2 Achim Speiser (90.+3/Handelfmeter)
Gelb-Rot: Matthias Jocham (90./TSV Kottern), Thomas Bauer (90./SV Heimstetten)
Rote Karte: Trainer Martin Dausch (90.+5/TSV Kottern)
„Das tut weh, richtig weh“, gab Thomas Rudolph unumwunden zu. Denn in der Nachspielzeit kassierte der von ihm trainierte FC Gundelfingen noch das alles entscheidende Gegentor zum 1:2 gegen den TuS Geretsried. Torgarantie Srdan Ivkovic hatte sich durchgesetzt und zum Siegtreffer eingeschoben.
Dabei hatte es für die Gundelfinger gut begonnen, Simon Achatz versenkte die Kugel bereits nach sechs Minuten im Netz. Doch während die Grün-Weißen jubelten, kam es zu einem Gespräch zwischen Referee Kevin Rösch und seinem Assistenten über den am Boden liegenden TuS-Verteidiger Adrian Hofherr. Der Treffer zählte nich. Achatz hatte dann noch bei einem Pfostentreffer Pech (18.) – und dann kam die Trinkpause. Danach ging bei den Gundelfingern vorerst gar nichts mehr.
Der zweite Abschnitt begann für sie zudem miserabel, denn TuS-Kapitän Sebastian Schrills traf gleich zum 0:1. Dass der Treffer zudem etwas nach Abseits roch, steht auf einem anderen Blatt. Jedenfalls waren die Gundelfinger nach dem Rückstand wieder da, übernahmen die Spielkontrolle und kamen zum Ausgleich. Entscheidend war, dass sich Nico Frisch am TuS-Strafraum behauptete, über Achatz kam der Ball dann zu Janik Noller – 1:1. Nun lag sogar die Führung in der Luft, dann aber folgte der ganz späte Nackenschlag.
Schiedsrichter: Kevin Rösch (Nürnberg) - Zuschauer: 525
Tore: 0:1 Sebastian Schrills (48.), 1:1 Janik Noller (63.), 1:2 Srdan Ivkovic (90.+3)
Auch nach der Trennung von Spielertrainer Simon Schröttle ist Türkspor Augsburg weiter auf der Suche nach der Erfolgsspur. Gegen den SV Kirchanschöring setzte es mit 1:3 die vierte Niederlage im vierten Spiel.
Nach einem holprigen Start ging das Team von Servet Bozdag, der bei Türkspor mal wieder als Trainer eingesprungen ist, kurz vor der Pause durch Meriton Vrenezi in Führung. Doch der SVK aber schlug noch vor dem Wechsel zurück, Torjäger Manuel Omelanowsky gelang in der Nachspielzeit der Ausgleich. Im zweiten Abschnitt legten die Oberbayern im Haunstetter Glutoffen nach. Nach knapp einer Stunde traf Jonas Kronbichler zum 1:2, wenig später machte Omelanowsky mit dem 1:3 alles klar. Noch nicht zum Einsatz kam bei Türkspor Yunus Erdal, den die Augsburger unter der Woche vom Landesligisten FC Ehekirchen verpflichtet hatten. Erdal ist der mittlerweile 19. Neuzugang bei Türkspor für die Saison 2025/26.
Schiedsrichter: Lothar Ostheimer (Sulzberg) - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Meriton Vrenezi (43.), 1:1 Manuel Omelanowsky (45.), 1:2 Jonas Kronbichler (55.), 1:3 Manuel Omelanowsky (64.)