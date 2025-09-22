Keine Blöße auf der Gläserkuppe

Darüber hinaus war es die fünfte Partie hintereinander, in der die Zeiss-Elf ohne Gegentor blieb. Dabei war - so verdient der Sieg in Meuselwitz auch war - das 3:0 am Ende deutlicher als der tatsächliche Spielverlauf. Denn die Zipsendorfer wollten mutig gegen den Favoriten von der Saale auftreten und taten dies auch. Was ihnen fehlte, war die entsprechende Durchschlagskraft.
BERICHT des FC Carl Zeiss Jena
Aus dieser kam der FC Carl Zeiss Jena mit deutlich mehr Dampf zurück aufs Feld. Der eingewechselte Timon Burmeister hatte in der 47. Minute gleich die Vorentscheidung auf dem Fuß. Doch sein Schuss aus 14 Metern nach Vorarbeit Kevin Lankfords, der den Ball von der Grundlinie zurücklegte, ging aber über den Meuselwitzer Kasten. Danach bissen sich die Meuselwitzer wieder ins Spiel, hatten durch Califo Balde durchaus auch einige gute Ansätze und in der 51. Minute dann die große Ausgleichschance. Nach einem Schuss von David Pfeil aus der Distanz landete der Ball bei Meuselwitz' Hendrik Wurr, der aus vier Metern am glänzend parierenden Marius Liesegang scheiterte. Deutlich effektiver war da der FCC. Nach einem feinen Pass von Burmeister stand Eshele frei vor ZFC-Keeper Sedlak und schloss überlegt ins linke Eck zum 0:2 ab (63.). Und in der 80. Minute zeigten sich die Gäste erneut eiskalt. Zunächst prallte ein Schussversuch von Balde an einem Jenaer ab. Der FCC schaltete blitzschnell um, und der eingewechselte Emeka Oduah, der einhakte, sich den Ball auf den rechten Fuß legte und dann gekonnt aus etwa 15 Metern ins rechte obere Eck abschloss, besorgte die endgültige Entscheidung.