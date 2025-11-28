Keine Bayernliga auf dem Kunstrasen: Geretsried und weitere Klubs müssen nachrüsten

Etwas verwundert nahmen am vergangenen Wochenende viele Fußballfans die Absage des Bayernliga-Heimspiels des TuS Geretsried gegen den TSV Kottern zur Kenntnis.

Etwas verwundert nahmen am vergangenen Wochenende viele Fußballfans die Absage des Bayernliga-Heimspiels des TuS Geretsried gegen den TSV Kottern zur Kenntnis. Die Temperaturen waren in den Tagen zuvor zwar in den Keller gerauscht, Schneeregen hatte den Hauptplatz aufgeweicht. Aber für solche Fälle gibt es ja den Kunstrasenplatz im Isarau-Stadion. Doch genau der ist für Fußballspiele ab der Landesliga aufwärts nicht mehr zugelassen. Der Grund: Es fehlt an geeigneten Absperrungen, die die Zuschauer vom Spielfeld trennen.

„Solche optischen Abtrennungen fordern wir seit Jahren“, sagt Patrick Garbe auf Anfrage unserer Zeitung. In der vergangenen Saison habe man noch Zugeständnisse gemacht, so der Bayernliga-Spielleiter im Bayerischen Fußballverband (BFV). Aber aufgrund diverser Vorkommnisse habe man entschieden: „Das muss konsequenter gehandhabt werden.“ Zwar gab es keine gravierenden Zwischenfälle, aber immer wieder sei es an einigen Orten vorgekommen, dass Zuschauer an den Seitenlinien „ins Spielfeld gegangen sind oder so dicht dran standen, dass es den Schiedsrichterassistent in seiner Arbeit beeinträchtigt hat“, erläutert Garbe.

Somit wird es auf absehbare Zeit im Isarau-Stadion bei entsprechend schlechter Witterung für die erste Mannschaft keine Kunstrasenspiele mehr geben, sofern es sich um Pflichtspiele handelt. „Sie wollen verhindern, dass die Zuschauer zu nah am Spielfeld sind, das kann ich verstehen“, zeigt Hans Schneider Verständnis. Eine Lösung für das Problem hat der Sportliche Leiter der TuS-Fußballer aber nicht. „Die Regeln sehen vor, dass es feste Absperrungen für die Zuschauer gibt; für den Ausweichplatz gelten da die gleichen Voraussetzungen“, so Schneider. „Beispielsweise mehr Ordner einzusetzen reicht nicht, Baustellen-Absperrband auch nicht.“ Mobile Gitter, wie sie bei anderen Veranstaltungen verwendet werden – und wie sie der BFV akzeptieren würde, aufzustellen, sei wegen den beengten Platzverhältnissen nicht ganz einfach.

„Über kurz oder lang müssen wir eine Lösung finden“, stellt der Sportliche Leiter fest. Denn die abgesagten Spiele müssen irgendwann nachgeholt werden. In der Vergangenheit wurden diese Partien oft für einen Abend unter der Woche neu terminiert – aber die könnten in Geretsried wegen des fehlenden Flutlichts am Hauptfeld ebenfalls nur auf dem Kunstrasenplatz stattfinden. Für den Moment sehe er lediglich die Möglichkeit, „Gespräche mit der Stadt zu führen, damit die bei der Nutzung des Hauptplatzes nicht so pingelig sind“, sagt Schneider.