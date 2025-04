Keine Bargstedter Aufstiegspartie in Drochtersen

"Wir wollten keine Aufstiegsfeier bei uns auf der Anlage. Außerdem benötigen wir ja auch noch jeden Punkt, um die Klasse zu halten", sagte D/A-Coach Andre Matties. In der 1. Halbzeit verlangten die Hausherren dem Favoriten alles ab. "Da waren wir die bessere Mannschaft und hatten zweimal durch Jannek Strasser die Chance zur Führung. Einmal scheiterte er am Torwart, einmal am Außennetz. Bei einigen Halbchancen suchten wir nicht konsequent den Abschluss. Nur wenn wir Bargstedt die Bälle vorlegten, wurde es gefährlich. Wir gingen mit einem richtig guten Gefühl in die Pause", so Matties.

Fehler bringt Eiche in Front

Ein Fehlpass im eigenen Strafraum leitete dann doch das 0:1 durch Andre Meier ein. Doch die Kehdinger machten weiter und kamen nur zwei Minuten später zum verdienten Ausgleich. Jannek Strasser hatte Eiche-Kapitän Kevin Meier beim Kopfball gestört und die Kugel zurückgelegt auf Christian Kluth, der wuchtig unter die Latte schoss. "Danach hatte Bargstedt dann aber richtig gute Gelegenheiten. Da hatten wir wirklich das Glück auf unserer Seite", meinte der D/A-Trainer. Dreimal trafen die Gäste innerhalb von knapp 10 Minuten das Aluminium. Zunächst scheiterte Joshua Zintel mit seinem Schuss am Pfosten (70.), dann Mirco Lemmermann aus 25 Metern (76.) und Tom Werny aus spitzem Winkel (78.). Im Großen und Ganzen ging das Unentschieden dann in Ordnung. Uns gehörte die 1. Halbzeit, Bargstedt die 2. Wer weiß, wofür der Punkt am Ende der Saison noch wichtig war", so Matties, der jetzt mit seiner Mannschaft erstmal drei Wochen Pause hat.

Schiedsrichter: Stefan-Werner Merk

Tore: 0:1 Andre Meier (54.), 1:1 Christian Kluth (56.)