Keine Ausrutscher erlaubt – Lenggries begrüßt Münsing-Ammerland Kreisliga Zugspitze von Hans Demmel · Heute, 13:05 Uhr · 0 Leser

Wieder fit: Mit seiner Kopfballstärke ist Sebastian Biagini (li.) eine Verstärkung für die Lenggrieser, die am Samstag den SV Münsing zu Gast haben – Foto: Hans Demmel

Der Lenggrieser SC empfängt den SV Münsing-Ammerland und will die Tabellenspitze verteidigen. Danach warten zwei weitere schwere Gegner auf die Hausherren.

Die Saison neigt sich dem Ende zu. Beim Aufeinandertreffen am Samstag (15 Uhr) stehen sich im Isarstadion mit dem Lenggrieser SC und dem SV Münsing-Ammerland zwei Klubs gegenüber, die jedoch keineswegs an Pause denken. Die Hausherren dürfen sich auf keinen Fall im Kampf um die Kreisliga-Meisterschaft einen Ausrutscher leisten, während SVM-Coach Martin Grelics verrät: „Wir wollen mit dem maximal bestmöglichen Ergebnis abschließen. Der dritte Platz ist noch möglich.“ Dafür müsste natürlich den Isarwinklern auf dem Weg zum anvisierten Titelgewinn erst einmal ein Bein gestellt werden. Grelics: „Allerdings müssen wir dazu eine bessere Leistung zeigen als bei unserer 3:4-Heimniederlage am vergangenen Wochenende gegen Aying.“ Da ihmr nahezu der komplette Kader jetzt wieder zur Verfügung steht und gut trainiert wurde, ist der scheidende Übungsleiter überzeugt: „Dazu ist die Mannschaft ganz bestimmt fähig.“