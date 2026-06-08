Keine Aufholjagd im Endspurt: Der Wahlscheider SV verabschiedet sich

Abschied vom Wahlscheider SV - das Schlusslicht muss bald n der Kreisliga A ran – Foto: Andy Ly

Die großen Entscheidungen standen am letzten Spieltag in Staffel 2 der Bezirksliga nicht mehr aus – mit dem TuS 05 Oberpleis stand der Meister bereits fest, dem FC Blau-Weiß Friesdorf war der Aufstieg als Vizemeister ebenfalls nicht mehr zu nehmen und der Wahlscheider SV konnte dem Abstieg nicht mehr von der Schippe springen.

Friesdorf dreht im zweiten Durchgang auf



So kam es am letzten Spieltag noch einmal zu einem Aufeinandertreffen zweier Mannschaften, die in der kommenden Saison beide nicht in der Bezirksliga spielen werden. Aufsteiger Friesdorf war bei Absteiger Wahlscheid zu Gast. Nach der überraschenden WSV-Führung durch Max Klink nach zehn Minuten wurden die Blau-Weißen ihrer Favoritenrolle im zweiten Durchgang doch noch gerecht. Nils Rütten erzielte den Ausgleich, Jeremy Julian besorgte mit seinem ersten Saisontor die Führung. Ex-Profi Rütten, mit 30 Saisontoren der zweitbeste Torschütze der Liga nach Oberdrees' Daniel Blum, setzte in der 84. Minute den 3:1-Schlusspunkt. Während sich Friesdorf in die Landesliga verabschiedet, geht es für Wahlscheid in der kommenden Spielzeit im Kreis Sieg weiter. Standesgemäßer Abschied in die Landesliga So kam es am letzten Spieltag noch einmal zu einem Aufeinandertreffen zweier Mannschaften, die in der kommenden Saison beide nicht in der Bezirksliga spielen werden. Aufsteiger Friesdorf war bei Absteiger Wahlscheid zu Gast. Nach der überraschenden WSV-Führung durch Max Klink nach zehn Minuten wurden die Blau-Weißen ihrer Favoritenrolle im zweiten Durchgang doch noch gerecht. Nils Rütten erzielte den Ausgleich, Jeremy Julian besorgte mit seinem ersten Saisontor die Führung. Ex-Profi Rütten, mit 30 Saisontoren der zweitbeste Torschütze der Liga nach Oberdrees' Daniel Blum, setzte in der 84. Minute den 3:1-Schlusspunkt. Während sich Friesdorf in die Landesliga verabschiedet, geht es für Wahlscheid in der kommenden Spielzeit im Kreis Sieg weiter.



Der Meister verabschiedete sich in der abschließenden Partie noch einmal standesgemäß: Oberpleis putzte die am Ende doch noch recht souverän gerettete SV Deutz 05 II mit 6:0 vom Platz. Tim Becker und Nils Lokotsch trafen doppelt. Achraf Ghannami, eigentlich Torjäger der dritten Mannschaft, und Daniel Pilger erzielten jeweils einen Treffer. Dem TuS 05 gelingt mit dem Meistertitel der sehr souveräne direkte Wiederaufstieg in die sechsthöchste Spielklasse.

Die weiteren Spiele des 30. Spieltags

SC Uckerath – FC Hertha Rheidt 4:2

SC Uckerath: Jakob Hecker, Adrian Hotel (87. Max Einheuser), Lukas Einheuser, Rene Dzubiella, Johannes Grünig (89. Alexander Binot), André Baltruschat (79. Jason Banks), Liam Ludwig (62. Marvin Syrstad), Willy Giese, Danny Matzdorf, Niklas Weber (67. Mathis Einheuser), Justin Brück - Co-Trainer: Jochen Sehl - Co-Trainer: Maik Szewczyk

FC Hertha Rheidt: Frederik Zitzelsberger, Tilo Bruns, Ayman Bouskouchi, Leon Winkelheide, Marco Abels, Leon Pagels, Tim Rothe, Elis Zulfic, Fabian Decker, Tofik Aliev, Lars Krahe (61. Chalid Ben Ghouma) - Trainer: Benedict Habroune

Schiedsrichter: Matti Fallaschinski - Zuschauer: 70

Tore: 0:1 Tilo Bruns (7.), 1:1 Danny Matzdorf (45.+3), 1:2 Marco Abels (63.), 2:2 Johannes Grünig (71.), 3:2 André Baltruschat (78.), 4:2 Marvin Syrstad (85.)

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1. FC Niederkassel – SV Leuscheid 5:3

1. FC Niederkassel: Lennox Friedrich (48. Kevin Korbatz), Damir Tabakovic, Kevin Schulten, Eren Cubukcu, Fatih Tuysuz (61. Hüseyin-Bedran Gül), Anel Tabakovic, Taner Yalcin, Deniz Durmus, Oguz Yasar, Fabio Dias (0. Jan Deventer), Boris Kivoma (0. Vasileios Kalouris) - spielender Co-Trainer: Fatih Tuysuz - Trainer: Bülent Basar

SV Leuscheid: Lukas Ückerseifer, Alexander Stanik, Felix Engels, Markus Mörkels (35. Colin Ebert), Luis Fuchs, Sebastian Koch, Jan Hänscheid (66. Jan Sander Geue), Moritz Welter, Jonas Klein, Jannik Künstler, Luis Caspari - Trainer: Slobodan Kresovic - Co-Trainer: Udo Litschel

Schiedsrichter: Daniel Pilz - Zuschauer: 112

Tore: 1:0 Fabio Dias, 2:0 Kevin Schulten (16.), 3:0 Fatih Tuysuz (25.), 3:1 Jonas Klein (38.), 4:1 Fatih Tuysuz (42.), 5:1 Fatih Tuysuz (57.), 5:2 Jonas Klein (58.), 5:3 Luis Fuchs (90.+2) __________________

SC Volmershoven-Heidgen – TuRa Germania Oberdrees 1:3

SC Volmershoven-Heidgen: Clemens Johannes Möhring (88. Jan Niklas Sonntag), Stefan Eisenburger, Tom Nekes, Ismail Khaled (76. Luca David Clasen), Ibrahim Bokhabza, Laurin Hothum, Lucas Daniel Wölk (90. Juri Geilen), Niels Pietsch (73. Tobias Breuer), Michael Braun, Moritz Hartmann (82. Malte Heinen), Bilal Abik - Trainer: Timo Schüller - Trainer: Joachim Pietsch

TuRa Germania Oberdrees: Julius Blumenauer, Julius Lehnhoff, Philip Hack, Bastian Gundlach, Willi Kückelhaus, Mario Steiner, Coskun Celik (60. Kevin Wiersberg), Roschan Monsef, Daniel Blum, Philip Urbanek (70. Lukas Lünenbach), Jan Euenheim (80. Adam Kokott) - Trainer: Wolfgang Schlösser - Co-Trainer: René Rose

Schiedsrichter: Lenn Hautzel - Zuschauer: 110

Tore: 1:1 Lucas Daniel Wölk (30.), 0:1 Jan Euenheim (34.), 1:2 Lukas Lünenbach (80.), 1:3 Adam Kokott (90.) __________________