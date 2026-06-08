 2026-06-03T09:07:03.210Z

Spielbericht

Keine Aufholjagd im Endspurt: Der Wahlscheider SV verabschiedet sich

Bezirksliga, Staffel 2: Der TuS 05 Oberpleis ist nach einer starken Saison souverän Meister geworden. Der Wahlscheider SV muss in der Kreisliga weitermachen.

von Niklas Bien · Heute, 15:15 Uhr · 0 Leser
Abschied vom Wahlscheider SV - das Schlusslicht muss bald n der Kreisliga A ran
Abschied vom Wahlscheider SV - das Schlusslicht muss bald n der Kreisliga A ran – Foto: Andy Ly

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BZL Mittelrhein St. 2
Oberpleis
Friesdorf
Niederbachem
Wahlscheid

Die großen Entscheidungen standen am letzten Spieltag in Staffel 2 der Bezirksliga nicht mehr aus – mit dem TuS 05 Oberpleis stand der Meister bereits fest, dem FC Blau-Weiß Friesdorf war der Aufstieg als Vizemeister ebenfalls nicht mehr zu nehmen und der Wahlscheider SV konnte dem Abstieg nicht mehr von der Schippe springen.

Friesdorf dreht im zweiten Durchgang auf

Gestern, 15:15 Uhr
Wahlscheider SV
Wahlscheider SVWahlscheid
FC Blau-Weiß Friesdorf
FC Blau-Weiß FriesdorfFriesdorf
1
3

So kam es am letzten Spieltag noch einmal zu einem Aufeinandertreffen zweier Mannschaften, die in der kommenden Saison beide nicht in der Bezirksliga spielen werden. Aufsteiger Friesdorf war bei Absteiger Wahlscheid zu Gast. Nach der überraschenden WSV-Führung durch Max Klink nach zehn Minuten wurden die Blau-Weißen ihrer Favoritenrolle im zweiten Durchgang doch noch gerecht. Nils Rütten erzielte den Ausgleich, Jeremy Julian besorgte mit seinem ersten Saisontor die Führung. Ex-Profi Rütten, mit 30 Saisontoren der zweitbeste Torschütze der Liga nach Oberdrees' Daniel Blum, setzte in der 84. Minute den 3:1-Schlusspunkt. Während sich Friesdorf in die Landesliga verabschiedet, geht es für Wahlscheid in der kommenden Spielzeit im Kreis Sieg weiter.

Standesgemäßer Abschied in die Landesliga

Gestern, 12:45 Uhr
Sportvereinigung Deutz 05
Sportvereinigung Deutz 05Deutz 05 II
TuS 05 Oberpleis
TuS 05 OberpleisOberpleis
0
6
Abpfiff

Der Meister verabschiedete sich in der abschließenden Partie noch einmal standesgemäß: Oberpleis putzte die am Ende doch noch recht souverän gerettete SV Deutz 05 II mit 6:0 vom Platz. Tim Becker und Nils Lokotsch trafen doppelt. Achraf Ghannami, eigentlich Torjäger der dritten Mannschaft, und Daniel Pilger erzielten jeweils einen Treffer. Dem TuS 05 gelingt mit dem Meistertitel der sehr souveräne direkte Wiederaufstieg in die sechsthöchste Spielklasse.

Die weiteren Spiele des 30. Spieltags

Gestern, 15:15 Uhr
SC Uckerath
SC UckerathSC Uckerath
FC Hertha Rheidt
FC Hertha RheidtFC H. Rheidt
4
2
Abpfiff
+Video

SC Uckerath – FC Hertha Rheidt 4:2
SC Uckerath: Jakob Hecker, Adrian Hotel (87. Max Einheuser), Lukas Einheuser, Rene Dzubiella, Johannes Grünig (89. Alexander Binot), André Baltruschat (79. Jason Banks), Liam Ludwig (62. Marvin Syrstad), Willy Giese, Danny Matzdorf, Niklas Weber (67. Mathis Einheuser), Justin Brück - Co-Trainer: Jochen Sehl - Co-Trainer: Maik Szewczyk
FC Hertha Rheidt: Frederik Zitzelsberger, Tilo Bruns, Ayman Bouskouchi, Leon Winkelheide, Marco Abels, Leon Pagels, Tim Rothe, Elis Zulfic, Fabian Decker, Tofik Aliev, Lars Krahe (61. Chalid Ben Ghouma) - Trainer: Benedict Habroune
Schiedsrichter: Matti Fallaschinski - Zuschauer: 70
Tore: 0:1 Tilo Bruns (7.), 1:1 Danny Matzdorf (45.+3), 1:2 Marco Abels (63.), 2:2 Johannes Grünig (71.), 3:2 André Baltruschat (78.), 4:2 Marvin Syrstad (85.)

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Sa., 06.06.2026, 18:00 Uhr
1. FC Niederkassel
1. FC NiederkasselNiederkassel
SV Leuscheid
SV LeuscheidSV Leuscheid
5
3
Abpfiff

1. FC Niederkassel – SV Leuscheid 5:3
1. FC Niederkassel: Lennox Friedrich (48. Kevin Korbatz), Damir Tabakovic, Kevin Schulten, Eren Cubukcu, Fatih Tuysuz (61. Hüseyin-Bedran Gül), Anel Tabakovic, Taner Yalcin, Deniz Durmus, Oguz Yasar, Fabio Dias (0. Jan Deventer), Boris Kivoma (0. Vasileios Kalouris) - spielender Co-Trainer: Fatih Tuysuz - Trainer: Bülent Basar
SV Leuscheid: Lukas Ückerseifer, Alexander Stanik, Felix Engels, Markus Mörkels (35. Colin Ebert), Luis Fuchs, Sebastian Koch, Jan Hänscheid (66. Jan Sander Geue), Moritz Welter, Jonas Klein, Jannik Künstler, Luis Caspari - Trainer: Slobodan Kresovic - Co-Trainer: Udo Litschel
Schiedsrichter: Daniel Pilz - Zuschauer: 112
Tore: 1:0 Fabio Dias, 2:0 Kevin Schulten (16.), 3:0 Fatih Tuysuz (25.), 3:1 Jonas Klein (38.), 4:1 Fatih Tuysuz (42.), 5:1 Fatih Tuysuz (57.), 5:2 Jonas Klein (58.), 5:3 Luis Fuchs (90.+2)

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Gestern, 15:00 Uhr
SC Volmershoven-Heidgen
SC Volmershoven-HeidgenVolmershoven
TuRa Germania Oberdrees
TuRa Germania OberdreesOberdrees
1
3
Abpfiff

SC Volmershoven-Heidgen – TuRa Germania Oberdrees 1:3
SC Volmershoven-Heidgen: Clemens Johannes Möhring (88. Jan Niklas Sonntag), Stefan Eisenburger, Tom Nekes, Ismail Khaled (76. Luca David Clasen), Ibrahim Bokhabza, Laurin Hothum, Lucas Daniel Wölk (90. Juri Geilen), Niels Pietsch (73. Tobias Breuer), Michael Braun, Moritz Hartmann (82. Malte Heinen), Bilal Abik - Trainer: Timo Schüller - Trainer: Joachim Pietsch
TuRa Germania Oberdrees: Julius Blumenauer, Julius Lehnhoff, Philip Hack, Bastian Gundlach, Willi Kückelhaus, Mario Steiner, Coskun Celik (60. Kevin Wiersberg), Roschan Monsef, Daniel Blum, Philip Urbanek (70. Lukas Lünenbach), Jan Euenheim (80. Adam Kokott) - Trainer: Wolfgang Schlösser - Co-Trainer: René Rose
Schiedsrichter: Lenn Hautzel - Zuschauer: 110
Tore: 1:1 Lucas Daniel Wölk (30.), 0:1 Jan Euenheim (34.), 1:2 Lukas Lünenbach (80.), 1:3 Adam Kokott (90.)

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Gestern, 15:15 Uhr
SV Rot-Weiß Merl
SV Rot-Weiß MerlRW Merl
Marokkanischer SV Bonn
Marokkanischer SV BonnMSV Bonn
1
3
Abpfiff
+Video

SV Rot-Weiß Merl – Marokkanischer SV Bonn 1:3
SV Rot-Weiß Merl: Marcel Gehrlein, Christopher Preloznik, Marlo Bollig, Tim Kukelka (46. Muhammad Ja'afar Abdallah), Abdelilah Bazda, Sammy Simmo, Ibis Renda (88. Abdallah Ibin Omar Al Khattab Dick), Lionel Lumina, Dino Zdrilic (46. Gian-Luca Todaro), Hano Garmiani (88. Rayane Lamjadli), Oleksandr Rohozhyn - Trainer: Rida Boutziri - Trainer: Stefan Heindrichs
Marokkanischer SV Bonn: Marco Hoeschel, Brindon Mensah-Assiakoley, Soufian Ben Amar, Mucteba Dogan, Hamza Asaad Allah Ayari, Bilal Acharki, Abdullah El Leithy, Albara Mohamed Elforjani (48. Francesco Krämer), Volkan Kartal, Alejandro Albaida Aroca (45. Ronay Cöcel) - Trainer: Mesih Celik
Schiedsrichter: Julius Paul - Zuschauer: 35
Tore: 0:1 Brindon Mensah-Assiakoley (23.), 0:2 Soufian Ben Amar (36.), 1:2 Oleksandr Rohozhyn (55.), 1:3 Volkan Kartal (63.)

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>>> Die Tabelle der Bezirksliga, Staffel 2