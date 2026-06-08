Keine Aufholjagd im Endspurt: Der Wahlscheider SV verabschiedet sich

Die großen Entscheidungen standen am letzten Spieltag in Staffel 2 der Bezirksliga nicht mehr aus – mit dem TuS 05 Oberpleis stand der Meister bereits fest, dem FC Blau-Weiß Friesdorf war der Aufstieg als Vizemeister ebenfalls nicht mehr zu nehmen und der Wahlscheider SV konnte dem Abstieg nicht mehr von der Schippe springen.
SC Uckerath – FC Hertha Rheidt 4:2
SC Uckerath: Jakob Hecker, Adrian Hotel (87. Max Einheuser), Lukas Einheuser, Rene Dzubiella, Johannes Grünig (89. Alexander Binot), André Baltruschat (79. Jason Banks), Liam Ludwig (62. Marvin Syrstad), Willy Giese, Danny Matzdorf, Niklas Weber (67. Mathis Einheuser), Justin Brück - Co-Trainer: Jochen Sehl - Co-Trainer: Maik Szewczyk
FC Hertha Rheidt: Frederik Zitzelsberger, Tilo Bruns, Ayman Bouskouchi, Leon Winkelheide, Marco Abels, Leon Pagels, Tim Rothe, Elis Zulfic, Fabian Decker, Tofik Aliev, Lars Krahe (61. Chalid Ben Ghouma) - Trainer: Benedict Habroune
Schiedsrichter: Matti Fallaschinski - Zuschauer: 70
Tore: 0:1 Tilo Bruns (7.), 1:1 Danny Matzdorf (45.+3), 1:2 Marco Abels (63.), 2:2 Johannes Grünig (71.), 3:2 André Baltruschat (78.), 4:2 Marvin Syrstad (85.)
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1. FC Niederkassel – SV Leuscheid 5:3
1. FC Niederkassel: Lennox Friedrich (48. Kevin Korbatz), Damir Tabakovic, Kevin Schulten, Eren Cubukcu, Fatih Tuysuz (61. Hüseyin-Bedran Gül), Anel Tabakovic, Taner Yalcin, Deniz Durmus, Oguz Yasar, Fabio Dias (0. Jan Deventer), Boris Kivoma (0. Vasileios Kalouris) - spielender Co-Trainer: Fatih Tuysuz - Trainer: Bülent Basar
SV Leuscheid: Lukas Ückerseifer, Alexander Stanik, Felix Engels, Markus Mörkels (35. Colin Ebert), Luis Fuchs, Sebastian Koch, Jan Hänscheid (66. Jan Sander Geue), Moritz Welter, Jonas Klein, Jannik Künstler, Luis Caspari - Trainer: Slobodan Kresovic - Co-Trainer: Udo Litschel
Schiedsrichter: Daniel Pilz - Zuschauer: 112
Tore: 1:0 Fabio Dias, 2:0 Kevin Schulten (16.), 3:0 Fatih Tuysuz (25.), 3:1 Jonas Klein (38.), 4:1 Fatih Tuysuz (42.), 5:1 Fatih Tuysuz (57.), 5:2 Jonas Klein (58.), 5:3 Luis Fuchs (90.+2)
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SC Volmershoven-Heidgen – TuRa Germania Oberdrees 1:3
SC Volmershoven-Heidgen: Clemens Johannes Möhring (88. Jan Niklas Sonntag), Stefan Eisenburger, Tom Nekes, Ismail Khaled (76. Luca David Clasen), Ibrahim Bokhabza, Laurin Hothum, Lucas Daniel Wölk (90. Juri Geilen), Niels Pietsch (73. Tobias Breuer), Michael Braun, Moritz Hartmann (82. Malte Heinen), Bilal Abik - Trainer: Timo Schüller - Trainer: Joachim Pietsch
TuRa Germania Oberdrees: Julius Blumenauer, Julius Lehnhoff, Philip Hack, Bastian Gundlach, Willi Kückelhaus, Mario Steiner, Coskun Celik (60. Kevin Wiersberg), Roschan Monsef, Daniel Blum, Philip Urbanek (70. Lukas Lünenbach), Jan Euenheim (80. Adam Kokott) - Trainer: Wolfgang Schlösser - Co-Trainer: René Rose
Schiedsrichter: Lenn Hautzel - Zuschauer: 110
Tore: 1:1 Lucas Daniel Wölk (30.), 0:1 Jan Euenheim (34.), 1:2 Lukas Lünenbach (80.), 1:3 Adam Kokott (90.)
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SV Rot-Weiß Merl – Marokkanischer SV Bonn 1:3
SV Rot-Weiß Merl: Marcel Gehrlein, Christopher Preloznik, Marlo Bollig, Tim Kukelka (46. Muhammad Ja'afar Abdallah), Abdelilah Bazda, Sammy Simmo, Ibis Renda (88. Abdallah Ibin Omar Al Khattab Dick), Lionel Lumina, Dino Zdrilic (46. Gian-Luca Todaro), Hano Garmiani (88. Rayane Lamjadli), Oleksandr Rohozhyn - Trainer: Rida Boutziri - Trainer: Stefan Heindrichs
Marokkanischer SV Bonn: Marco Hoeschel, Brindon Mensah-Assiakoley, Soufian Ben Amar, Mucteba Dogan, Hamza Asaad Allah Ayari, Bilal Acharki, Abdullah El Leithy, Albara Mohamed Elforjani (48. Francesco Krämer), Volkan Kartal, Alejandro Albaida Aroca (45. Ronay Cöcel) - Trainer: Mesih Celik
Schiedsrichter: Julius Paul - Zuschauer: 35
Tore: 0:1 Brindon Mensah-Assiakoley (23.), 0:2 Soufian Ben Amar (36.), 1:2 Oleksandr Rohozhyn (55.), 1:3 Volkan Kartal (63.)
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