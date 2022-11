Keine Anhänger von Einheit Altenburg bei Spielen zugelassen Im Zuge eines Angriffs auf einen Unparteiischen reagierte das Kreissportgericht Ostthüringen nun mit einer drastischen Sanktion.

Der Vorsitzende des Öffentlichkeitsausschusses des Kreis-Fußballausschusses Ostthüringen, Manfred Malinka, informierte uns über eine einstweilige Verfügung des Kreissportgerichts. Das sind die Hintergründe:

„Am vergangenen Wochenende kam es auf dem Sportplatz Heuckewalde im Burgenlandkreis, hier trägt Kreisligist SG TSV 1861 Pölzig seine Heimspiele aus, gegen den SV Einheit Altenburg zu unliebsamen Vorkommnissen gegen das Schiedsrichter-Gespann. „Ein Zuschauer ging auf einen Assistenten los und beleidigte und bedrohte ihn grob unsportlich“, berichtet Steve Kropfelder, der amtierende Vorsitzende des Kreisschiedsrichter-Ausschusses (KSA) in Ostthüringen. „Sogar die Polizei musste wegen dieser bedrohenden Verhaltensweisen, die vom SV Einheit provoziert wurden, eingeschaltet werden“, ist der eigentliche Lehrwart betrübt über die Vorgänge. Das Spiel verloren die Altenburger 1:4, es gab in einem ganz normalen Kreisligaspiel nur zwei Verwarnungen.

Und nach elf absolvierten Spielen steht die Mannschaft von Übungsleiter Frank Grabolle mit Platz neun unter 14 Teams gar nicht so schlecht da. Nur am Spielfeldrand gibt es Probleme. Zwei Partien mussten wegen mangelnden Ordnungsdienstes bei Heimspielen und Rangeleien, Insider sprechen gar von Schlägereien, auf Sportplätzen außerhalb der Stadt, wie in Lucka oder Löbichau ausgetragen werden.