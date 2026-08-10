„Keine Angst gehabt“: Forstinning bleibt nach vier Spieltagen ungeschlagen

Keine falsche Zurückhaltung gegen den Bayernligaabsteiger Türkgücü München zeigten Forstinnings (rot, v.l.) Yazar Taskin, Nico Weismor, Luca Mancusi und Aleksandar Novakovic. – Foto: Stefan Rossmann

Der VfB Forstinning bleibt nach vier Spielen in der Landesliga ungeschlagen. Dimitar Kirchev ist bereits der sechste Torschütze in sechs Partien.

Dort wird dann Kapitän Nico Weismor die Mannschaft betreuen, nachdem sich nun auch Co-Trainer Ismail Sahmurat eine Woche nach Chefcoach Gery Lösch in den Urlaub verabschiedet hat. Sahmurat lobte seine Akteure nach der Partie gegen Türkgücü ausdrücklich: „Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft. Die Jungs haben das top gemacht und diszipliniert gespielt. Wir haben keine Angst gehabt, obwohl viele Spieler gefehlt haben. Und wir sind weiter ungeschlagen.“

Auch nach dem vierten Spiel bleibt der VfB Forstinning als Neuling in der Landesliga, Gruppe Südost, ungeschlagen. Gegen den Bayernliga-Absteiger Türkgücü München sprang ein nach Meinung beider Vereine gerechtfertigtes 1:1-Remis heraus. Mit dem Saisonstart und den bereits erreichten acht Zählern darf der VfB mehr als zufrieden sein, am kommenden Freitag steht dann die nächste Aufgabe beim TSV Kastl an.

Forstinning bleibt weiterhin ungeschlagen – Saponaro verpasst die Führung

Vor allem im ersten Durchgang überzeugte der VfB vor 220 Zusehern, auch wenn die Quantität der zwingenden Chancen nicht hoch erschien. Luca Mancusi, als Neuzugang beim VfB vom ersten Spiel an in der Startelf gesetzt, verfehlte das Tor der Gäste mit einem Distanzschuss knapp. Besser zielte sein Mitspieler Dimitar Kirchev. Nach einem Angriff über Yazar Taskin, bereits beim Sieg in Planegg mit einer Torvorlage auffällig, landete der Ball bei Linksfuß Kirchev und dann direkt unter der Latte des Gästetores (39.) – ein Traumtor.

Beim sechsten Saisontreffer des VfB Forstinning war der Dauerbrenner auf der linken Schiene bereits der sechste Torschütze. „In der ersten Hälfte habe ich uns sehr gut gesehen mit einem hohen Anlaufen und gutem Pressing“, zeigte sich auch Forstinnings Abteilungsleiter Thomas Herndl erfreut über die Vorstellung.

„Vielleicht waren wir jetzt auch eine Spur zu ängstlich.“

Thomas Herndl über die VfB-Schwächephase im zweiten Durchgang, die zum 1:1-Ausgleich führte.

Im zweiten Abschnitt hielt die Heimelf dieses Niveau aber nicht konstant durch. Sahmurat sah jetzt auch „Schwächephasen“, Herndl nun etwas stärker drängende Gäste. „Vielleicht waren wir jetzt auch eine Spur zu ängstlich.“ Der Ausgleich schien nicht unverdient, Mohamed Bekaj köpfte nach einem weiten Ball aus dem Halbfeld zum 1:1 (62.) ein.

Kurz darauf verpasste Antonio Saponaro, zuletzt noch Siegtorschütze in Planegg, bei einem „Riesending“ laut Herndl und unbedrängt aus zentraler Position die erneute Führung für den VfB. Die Gäste mussten ab der 74. Minute nach einer gelb-roten Karte für Sahin Bahadir bis zum Schlusspfiff in Unterzahl agieren.

Die kommende Trainingswoche übernimmt nun Weismor das Kommando beim VfB, Lösch kehrt dann am nächsten Sonntag zurück.