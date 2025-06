Keine Ahnung

Da mein Sohn immer mehr wie sein Papi wird, schliefen wir Sonntagmorgen richtig schön lange aus, ehe es zum Frühstück ging. Über diesen gemütlichen Vormittag vergaß ich fast, dass ja noch ein Spiel anstand.

Gut, dass ich bereits am gestrigen Abend alles aufgeladen und gepackt hatte.

So konnte ich mir meinen gefühlt tonnenschweren Rucksack aufladen und schoss mit einem E-Scooter zum Bahnhof Spandau. Dort bekam ich einen guten Sitzplatz in der S-Bahn und ruckelte kurze Zeit später mit ihr durch die City. Auch wenn ich die Strecke im Grunde jeden Tag zur Arbeit fahre – ich gucke dabei einfach gerne aus dem Fenster und erfreue mich an meiner Mutterstadt: so facettenreich, so nervig und doch so liebenswert. Genauso wie ihr Sportclub Nummer eins.

Bei ballernder Sonne erreichte ich das Ostkreuz und spazierte im Schweiße meines Angesichts zum Lasker-Sportplatz. Hier war allerhand los, denn auch die erste Mannschaft von Stralau sollte gegen den Ball treten.

Das ist aber die Landesliga und interessiert den Ama-Zwee-Fan daher erst in frühestens zwei Jahren.

Die Ama Zwee und die Zwote von Berolina Stralau schwitzten, bei meinem Eintreffen, gerade auf dem Kunstrasenplatz an – wobei man das auch einfach durch Stehen in der Sonne hätte erreichen können.

Ich verzog mich mit meinen beiden Kumpanen, die schon vor Ort waren, in den Schatten, und von dort sahen wir, dass Stralau per Doppelschlag mit 2:0 in Führung ging, ehe Hertha nochmal rankam. Dann war Pause, und der Anzeigenhauptmeister spendierte aufgrund seines 200. Kicks mit der ersten Mannschaft des Hertha BSC e. V. eine Runde Softdrinks.

Ganz klassisch kühlten uns Cola, Fanta und Sprite in der Halbzeit ab, ehe Berolina mit der ersten Aktion der zweiten Halbzeit mit 3:1 in Führung ging. Das 4:1 wirkte dann wie eine Vorentscheidung, auch wenn El Capitano nochmal auf 4:2 verkürzte.

Denn den Hausherren war der letzte Treffer des Tages vorbehalten, und so siegte Stralau II mit 5:2.

Während der Teilzeitassi mit seinem Motorroller davombrauste, nahmen der Anzeigenhauptmeister und ich uns einen E-Scooter und stiegen kurze Zeit später in die S-Bahn um.

Völlig durchgeschwitzt kam ich zu Hause an und stellte fest, dass ich keine Ahnung hatte, wie ich diesen Bericht beginnen sollte …

Nächste Woche steigt das letzte Spiel der Saison – und damit auch der Abschied von der Lüderitze. Jeder Herthaner ist da gerne gesehen.