Allgemeines

Keine Absagen, viele Testspiele am Donnerstag - klickt euch rein!

Gute Nachrichten für den Hamburger Fußball: Ab Donnerstag stehen wieder zahlreiche Testspiele auf dem Programm - mit viel Klasse! FuPa präsentiert euch alle Duelle in der großen Übersicht.

von red · Heute, 15:22 Uhr · 0 Leser
Wieder voller Einsatz in Hamburg?
Wieder voller Einsatz in Hamburg? – Foto: Imago Images

Fußballer und Fußball-Fans aus Hamburg aufgepasst: Langsam, aber sicher dürft ihr wieder eure Stammplätze besuchen! Ab Donnerstag, 12. Februar, steigen wieder flächendeckend Testspiele rund um die Hansestadt. In den sozialen Medien zeigen viele Vereine, wie ehrenamtliche Unterstützer dabei helfen, die Plätze wieder salonfähig zu machen.

Und am Donnerstag sollen scheinbar wieder viele Partien über die Bühne gehen. FuPa zeigt euch alle angesetzten Spiele (Stand Donnerstag, 15.30 Uhr) - und die bringe jede Menge Klasse! So empfängt der ETSV Hamburg Altona 93, der FC Süderelbe trifft auf den FC Türkiye oder der SC Victoria ist Gastgeber vom SV Todesfelde. Nach den Spielen gibt es eine Zusammenfassung auf FuPa - klickt euch rein!

Die Testspiele in Hamburg am Donnerstag, 12. Februar 2026

Heute, 20:00 Uhr
SC Victoria
SC VictoriaSC Victoria
SV Todesfelde
SV TodesfeldeTodesfelde
20:00
Spieltext SC Victoria - Todesfelde

Heute, 20:00 Uhr
FC Union Tornesch
FC Union TorneschUn.Tornesch
HEBC Hamburg
HEBC HamburgHEBC Hamburg
20:00
Spieltext Un.Tornesch - HEBC Hamburg

Heute, 19:00 Uhr
ETSV Hamburg
ETSV HamburgETSV Hamburg
Altona 93
Altona 93Altona 93
19:00
Spieltext ETSV Hamburg - Altona 93

Heute, 20:00 Uhr
TuS Holstein Quickborn
TuS Holstein QuickbornHolst.Quickb
Kummerfelder SV
Kummerfelder SVKummerfeld
20:00
Spieltext Holst.Quickb - Kummerfeld

Heute, 19:30 Uhr
HT 16
HT 16HT 16
SC Condor Hamburg
SC Condor HamburgSC Condor
19:30
Spieltext HT 16 - SC Condor

Heute, 19:30 Uhr
SV Groß Borstel
SV Groß BorstelGroß Borstel
Dersimspor Hamburg
Dersimspor HamburgDersimspor
19:30
Spieltext Groß Borstel - Dersimspor

Heute, 19:30 Uhr
SC Vier- und Marschlande
SC Vier- und MarschlandeSCVM
SC Vier- und Marschlande
SC Vier- und MarschlandeSCVM II
19:30
Spieltext SCVM - SCVM II

Heute, 19:45 Uhr
FC Süderelbe
FC SüderelbeSüderelbe
FC Türkiye Wilhelmsburg
FC Türkiye WilhelmsburgFC Türkiye
19:45
Spieltext Süderelbe - FC Türkiye

Heute, 20:00 Uhr
SSV Rantzau Barmstedt
SSV Rantzau BarmstedtSSV Rantzau
VfL Pinneberg
VfL PinnebergVfL Pinneb.
20:00
Spieltext SSV Rantzau - VfL Pinneb.

Heute, 20:00 Uhr
FK Nikola Tesla
FK Nikola TeslaNikola Tesla
MTSV Hohenwestedt
MTSV HohenwestedtHohenwestedt
20:00
Spieltext Nikola Tesla - Hohenwestedt

Heute, 20:00 Uhr
TSV Buchholz 08
TSV Buchholz 08Buchholz 08
Buchholzer FC
Buchholzer FCBuchholz. FC
20:00
Spieltext Buchholz 08 - Buchholz. FC

Heute, 20:00 Uhr
Hoisbütteler SV
Hoisbütteler SVHoisbüttel
Walddörfer SV
Walddörfer SVWalddörfer II
20:00
Spieltext Hoisbüttel - Walddörfer II

Heute, 20:00 Uhr
Düneberger SV
Düneberger SVDüneberg II
SC Hansa 11
SC Hansa 11SC Hansa 11
20:00
Spieltext Düneberg II - SC Hansa 11

