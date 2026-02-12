Keine Absagen, viele Testspiele am Donnerstag - klickt euch rein!

Fußballer und Fußball-Fans aus Hamburg aufgepasst: Langsam, aber sicher dürft ihr wieder eure Stammplätze besuchen! Ab Donnerstag, 12. Februar, steigen wieder flächendeckend Testspiele rund um die Hansestadt. In den sozialen Medien zeigen viele Vereine, wie ehrenamtliche Unterstützer dabei helfen, die Plätze wieder salonfähig zu machen.
Und am Donnerstag sollen scheinbar wieder viele Partien über die Bühne gehen. FuPa zeigt euch alle angesetzten Spiele (Stand Donnerstag, 15.30 Uhr) - und die bringe jede Menge Klasse! So empfängt der ETSV Hamburg Altona 93, der FC Süderelbe trifft auf den FC Türkiye oder der SC Victoria ist Gastgeber vom SV Todesfelde. Nach den Spielen gibt es eine Zusammenfassung auf FuPa - klickt euch rein!
