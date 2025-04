Keine Abgänge: Alle Spieler & Trainer bleiben beim TSV

Gute Nachrichten für alle Fans des TSV Fürstenwald: Das erfolgreiche Trainergespann Euler und Pavlekovic wird den Verein auch in der kommenden Saison betreuen. Die beiden Trainer haben ihre Zusage für ein weiteres Jahr gegeben und setzen damit ein starkes Zeichen für Kontinuität und Stabilität.

Ebenso erfreulich: Der komplette Kader der 1. Mannschaft bleibt dem Verein erhalten. In Zeiten, in denen viele Teams mit Fluktuationen zu kämpfen haben, zeigt der TSV damit eine bemerkenswerte Geschlossenheit und Teamgeist.

Die Verantwortlichen blicken optimistisch in die Zukunft. Mit einem eingespielten Trainerteam und einer eingeschworenen Mannschaft sollen die nächsten Schritte in der sportlichen Entwicklung des Vereins gegangen werden & an die bisher sehr erfolgreiche Saison angeknüpft werden.