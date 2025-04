Keine 40 Tage im Amt: Viktoria Berlins Cheftrainer schon wieder weg

Als Özer Hurmaci vor 37 Tagen als neuer Cheftrainer beim Berliner Regionlligisten vorgestellt wurde, dürfte der eine oder andere durchaus überrascht gewesen sein. Denn der 38-Jährige Deutsch-Türke war bis dahin ein nahezu unbeschriebenes Blatt. Zwar machte sich der in Kassel geborene als Spieler einen Namen, lief fast 300 Mal in der türkischen Süper Lig auf und absolvierte zwei Länderspiele für die türkische A-Nationalmannschaft, doch als Trainer brachte er kaum Erfahrung mit ins Stadion Lichterfelde.

Hurmaci agierte kurze Zeit als Spielertrainer bei Bursaspor, war dann über ein Jahr ohne Verein. Bei Viktoria debütierte er nur einen Tag nach seiner Vorstellung an der Seitenlinie, verlor gegen Hertha II knapp. Auch das zweite Spiel in Zwickau ging verloren. Dann folgte ein Aufschwung. Das wichtige Duell gegen Plauen konnten die Himmelblauen für sich entscheiden, eine Woche später wurde Jena überraschend geschlagen. Hurmaci sah in diesem Spiel die gelb-rote Karte, musste auf der Tribüne jubeln und verpasste das anschließende Spiel in Luckenwalde gesperrt. Gegen Babelsberg saß er dann wieder auf der Bank. Es sollte sein letztes Spiel sein.