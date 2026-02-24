»Kein Zufallsprodukt«: Vornbach will weiter für Furore sorgen

Die Kicker der DJK Vornbach sind bislang die Überraschungsmannschaft der Landesliga Mitte – Foto: Robert Geisler

Die DJK Vornbach ist die Überraschungsmannschaft der Landesliga Mitte. Der Neuling aus dem Landkreis Passau durfte als Tabellenachter überwintern und zum vor der Saison anvisierten Klassenerhalt fehlen nur noch wenige Punkte. Auf Abschiedstour befindet sich Coach Heiko Schwarz, der den kleinen Dorfklub aus der Gemeinde Neuhaus am Inn im vergangenen Sommer zum Bezirksliga-Meistertitel führte und in der kommenden Spielzeit den Bayernligisten SV Schalding-Heining anleiten wird.

"Die Vorbereitung ist im Großen und Ganzen ordentlich verlaufen. Wir hatten ein Kurz-Trainingslager in Rosenheim und konnten einige Einheiten auf dem Kunstrasenplatz des FC Schalding absolvieren. Die Testspiele waren auch nicht verkehrt. Gegen die Bayernligisten Schalding und Hauzenberg haben wir über weite Strecken gut mitgehalten und mussten uns jeweils nur knapp geschlagen geben. Nicht so toll war der abschließende Pokal-Auftritt beim FC Dingolfing. Nach einer passablen ersten Hälfte waren wir nach der Pause nicht mehr auf der Höhe und haben letztlich klar mit 1:4 den Kürzeren gezogen. Die Niederlage ist kein Beinbruch, muss uns aber einmal mehr bewusst machen, dass wir auf Landesliga-Niveau mit 80 oder 90 Prozent Leistung nicht bestehen können. Um erfolgreich zu sein, müssen wir an unser Limit kommen", fordert Schwarz, der in der BMW-Stadt aber kurzfristig auch noch auf Innenverteidiger Luis Hager verzichten musste. Der 24-jährige Innenverteidiger hatte eine noch aus dem Herbst 2023 resultierende Pokal-Sperre abzusitzen. Obendrein fehlten mit Quirin Bruckbauer und Florian Ruhhhammer die beiden etatmäßigen Außenverteidiger.







Der starke Außenverteidiger Quirin Bruckbauer laboriert an einer Knieverletzung – Foto: Harry Rindler









"Wenn drei etablierte Akteure aus dem Abwehrverbund fehlen, ist das nicht kompensierbar und geht zur Lasten der defensiven Stabilität. Leider ist bei Quirin und Florian aktuell nicht absehbar, wie lange uns die beiden nicht zur Verfügung stehen werden", informiert der 36-jährige Übungsleiter, der sich zumindest über die Rückkehr des monatelang fehlenden Kapitäns und Spielgestalters Daniel Fuchs freuen kann. "Danis Präsenz und Qualität tut uns natürlich gut", sagt Schwarz, der mit seinem Team am Samstag den Rangdritten TSV Seebach zu Gast hat. Ob in Vornbach gespielt werden kann, ist allerdings noch ungewiss. "Stand heute, wäre es unmöglich. Es soll aber ab Mittwoch trocken und warm werden. Daher haben wir noch etwas Hoffnung. Eine verbindliche Aussage können wir aber vor Freitag nicht treffen", lässt DJK-Vorstand Martin Ruhhammer wissen.







Was sind die Ziele, die sich Kreilinger, Schopf & Co. für die verbleibenden 13 Partien setzen? "Primär geht es darum, die noch fehlenden Sicherungspunkte so schnell wie möglich unter Dach und Fach zu bringen. Die Jungs haben es bislang überragend gemacht und wir wollen schon unter Beweis stellen, dass die erfreuliche Zwischenbilanz kein Zufallsprodukt ist. Dafür werden wir aber weiterhin sehr viel investieren und alles raushauen müssen“, meint Heiko Schwarz.