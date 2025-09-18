Kein Zürcher Punkt - FF Toggenburg zurückgebunden

Die Bäume wachsen auch im Toggenburg nicht in den Himmel. Nach einem Traumstart mit drei Siegen in eben so vielen Spielen grüssten die Frauen von Trainer Vitor Domgjoni von der Tabellenspitze. Gegen den FC Baar setzte es nun aber die erste Saisonniederlage ab. Weiter auf der Erfolgswelle reiten die Tessinerinnen des AS Gambarogno - 4. Sieg in Spiel 4, 15:3 Tore - Start nach Mass. Auch die Blue Stars aus Zürich konnten beim 1:3 zu Hause nicht genügend Gegenwehr leisten. Überhaupt ist es wieder kein Spieltag für die Zürcher Frauen. Kein Punkt für die drei Teams und somit besetzen die Blue Stars, Aufsteiger Effretikon und Zürisee United das Tabellenende - bereits mit 3 Punkten Rückstand auf den FC Mels. Zu den Spielen:

Zweiter Saisonsieg für den FC Eschenbach. Gleich mit 4:0 setzen sich die Ostschweizerinnen gegen Zürisee United durch. Saskia Holwerda eröffnete in der 28. Minute den Torreigen, gefolgt von Seraina Diethelm, die in der 37. Minute auf 2:0 erhöhte. Holwerda traf kurz vor der Pause erneut (42.) und Anna Mirjam Häberli besorgte in der Nachspielzeit den 4:0 Endstand. Keine Punkte trotz zähem Spiel für den Aufsteiger FC Mels gegen den FC Sempach. Ylenia Caputo brachte Mels in der 40. Minute in Führung. Doch Sempach antwortete nach der Pause energisch: Elena Raimann verwandelte einen Elfmeter in der 52. Minute, gefolgt von Tanja Schmid, die nur fünf Minuten später das Siegtor erzielte.

Erste Saisonniederlage für den FC Toggenburg. Der FC Baar setzte sich gegen den Tabellenführer mit 2:1 durch. Saskia Langenegger brachte Baar in der 21. Minute mit einem wuchtigen Kopfball in Führung. Nach der Halbzeit glich Alexandra Brändle für Toggenburg in der 61. Minute aus. Doch Gina Rast sicherte Baar in der 80. Minute mit einem weiteren Kopfballtor den Sieg. Dem FC Staad scheint der frühe Trainerwechsel gut zu tun. Auch im zweiten Saisonspiel unter neuer Führung diesmal gegen den SC Schwyz konnten sich die Ostschweizerinnen durchsetzen. In der 78. Minute erzielte Debora Egli das entscheidende Tor und kürte sich zur Matchwinnerin.