Kein Zürcher Punkt - FF Toggenburg zurückgebunden

Die Bäume wachsen auch im Toggenburg nicht in den Himmel. Nach einem Traumstart mit drei Siegen in eben so vielen Spielen grüssten die Frauen von Trainer Vitor Domgjoni von der Tabellenspitze. Gegen den FC Baar setzte es nun aber die erste Saisonniederlage ab. Weiter auf der Erfolgswelle reiten die Tessinerinnen des AS Gambarogno - 4. Sieg in Spiel 4, 15:3 Tore - Start nach Mass. Auch die Blue Stars aus Zürich konnten beim 1:3 zu Hause nicht genügend Gegenwehr leisten. Überhaupt ist es wieder kein Spieltag für die Zürcher Frauen. Kein Punkt für die drei Teams und somit besetzen die Blue Stars, Aufsteiger Effretikon und Zürisee United das Tabellenende - bereits mit 3 Punkten Rückstand auf den FC Mels. Zu den Spielen:
Zweiter Saisonsieg für den FC Eschenbach. Gleich mit 4:0 setzen sich die Ostschweizerinnen gegen Zürisee United durch. Saskia Holwerda eröffnete in der 28. Minute den Torreigen, gefolgt von Seraina Diethelm, die in der 37. Minute auf 2:0 erhöhte. Holwerda traf kurz vor der Pause erneut (42.) und Anna Mirjam Häberli besorgte in der Nachspielzeit den 4:0 Endstand.
Keine Punkte trotz zähem Spiel für den Aufsteiger FC Mels gegen den FC Sempach. Ylenia Caputo brachte Mels in der 40. Minute in Führung. Doch Sempach antwortete nach der Pause energisch: Elena Raimann verwandelte einen Elfmeter in der 52. Minute, gefolgt von Tanja Schmid, die nur fünf Minuten später das Siegtor erzielte.
Erste Saisonniederlage für den FC Toggenburg. Der FC Baar setzte sich gegen den Tabellenführer mit 2:1 durch. Saskia Langenegger brachte Baar in der 21. Minute mit einem wuchtigen Kopfball in Führung. Nach der Halbzeit glich Alexandra Brändle für Toggenburg in der 61. Minute aus. Doch Gina Rast sicherte Baar in der 80. Minute mit einem weiteren Kopfballtor den Sieg.
Dem FC Staad scheint der frühe Trainerwechsel gut zu tun. Auch im zweiten Saisonspiel unter neuer Führung diesmal gegen den SC Schwyz konnten sich die Ostschweizerinnen durchsetzen. In der 78. Minute erzielte Debora Egli das entscheidende Tor und kürte sich zur Matchwinnerin.
Am Sonntag trafen die FC Blue Stars Zürich Frauen auf die AS Gambarogno. Die Gästinnen waren von Beginn an dominant und gingen früh in Führung. Trotz eines kämpferischen Auftritts der Gastgeberinnen konnten sie nur ein Tor erzielen. Gambarogno nutzte seine Chancen und siegte schließlich mit 3:1.
Auch der FC Effretikon konnte die Zürcher Misere nicht entschärfen und musste sich dem FC Erlinsbach mit 2:3 geschlagen geben. Zwar brachte Leonie Kobel die Zürcherinnen bereits in der 10. Minute in Führung, doch Aline Schwaller sorgte für eine rasche Antwort und glich in der 24. Minute aus. Nach der Halbzeit war es erneut Schwaller, die mit zwei weiteren Treffern in der 47. und 65. Minute den FC Erlinsbach mit 3:1 in Führung brachte. Effretikon gab sich jedoch nicht auf und verkürzte in der 75. Minute durch Natascha Frieden auf 2:3. Zu mehr reichte es aus Zürcher Sicht leider nicht.
Zahlen und Fakten zum Spieltag:
FC Staad – SC Schwyz 1:0
FC Staad: Leire Rodriguez Lizarralde, Enya Böhrer, Rahel Imlig, Jessica Jayne Schwarzl, Anna Lanter, Elis Eiler, Selina Frischknecht, Vera Isik, Shania Vogt, Jasmin Germann, Felicia Linder - Trainer: Justyna Trzaskowski - Trainer: Natalia Vujnic
SC Schwyz: Julia Gehrig, Melanie Heinzer, Mirjam Rohrbacher, Tanja Hengartner, Michèle Schnider, Nadine Heinzer, Martina Steiner, Julia Rohrbacher, Corinne Ulrich, Shanice Toggenburger, Sarina Maissen - Trainer: Daniel Bucher - Trainer: Peter Stadelmann
Tore: 1:0 Debora Egli (78.)
FC Mels – FC Sempach 1:2
FC Mels: Lisa Schmidt, Flavia Scherrer (71. Lea Kalberer), Gabi Ackermann, Noemi Gliott (55. Lisa Buschauer), Jara Gantner (66. Sarah Baydar), Laura Gliott, Leanne Gyr (84. Milena Kühnis), Ylenia Caputo (82. Nadine Gartmann), Fiona Moser, Sarah D'Agostino-Willi, Lia Imhof (53. Leonie Wildhaber) - Trainer: Stefan Schlegel - Trainer: Roger Gubser
FC Sempach: Vanessa Berisha, Martina Käppeli, Aline Güttinger, Leonie Amberg, Deborah Müller (68. Franziska Haas), Sabrina Huber, Jessica Schwegler (46. Lena Carla Faden), Michelle Kunz (59. Fabienne Marti), Tanja Schmid (75. Carla Wey), Samantha Bucher, Julia Wolfisberg (46. Elena Raimann) - Trainer: Pascal Amrein
Tore: 1:0 Ylenia Caputo (40.), 1:1 Elena Raimann (52. Foulelfmeter), 1:2 Tanja Schmid (57.)
FC Baar – FF Toggenburg 2:1
FC Baar: Aischa Zoé Kohler, Gina Rast, Deborah Schneebeli, Ivana Dossenbach, Esther Andermatt, Saskia Langenegger, Anna Aurora Baumann, Ryana Moos (91. Iris Schärli), Amélie Ackermann (61. Maribel Fürrer), Lena Grässli (46. Alexandra Füchslin), Angelina Brun Zona (62. Antje Notter) - Trainer: Andreas Diethelm - Trainer: Christian Vögtli
FF Toggenburg: Michaela Clerc, Mara Hagmann (64. Valerie Kern), Lara Gabathuler, Anuschka Salzmann, Flavia Schaufelberger, Laura Keller, Diana Brändle, Fabienne Brändle (69. Stephanie Buschta), Marina Oberholzer, Maurine Schnyder (65. Norin Walt), Alexandra Brändle - Trainer: Vitor Domgjoni
Tore: 1:0 Saskia Langenegger (21.), 1:1 Alexandra Brändle (61.), 2:1 Gina Rast (80.)
FC Eschenbach – Zürisee United 4:0
FC Eschenbach: Fiona Flühler, Dania Diem, Angela Schmucki, Alexandra Schaub, Jennifer Widmer, Selina Della Rossa, Debora Piceci, Melissa Vangehr, Pascale Camenisch, Seraina Diethelm, Saskia Holwerda - Trainer: Sina Eicher - Trainer: Antonio Scarano
Zürisee United: Kyra Blust (67. Jil Graf) (81. Maggie Moore), Nora Arpagaus, Selma Stirnemann, Maya Schmiedel, Hannah Tresch, Olivia Meier, Aline Henchoz, Maggie Moore (20. Samara Rechberger), Jil Graf (81. Maggie Moore), Joya Tognoni, Jolka Bentele - Trainer: Ahmet Vatansever
Tore: 1:0 Saskia Holwerda (28.), 2:0 Seraina Diethelm (37.), 3:0 Saskia Holwerda (42.), 4:0 Anna Mirjam Häberli (90.+2)
FC Effretikon – FC Erlinsbach 2:3
FC Effretikon: Shannon Bärtschi, Yasmine Bucher, Shani Baumgartner, Andrea Spörri, Vipavee Meyer, Natascha Frieden, Ladina Poltronieri, Flurina Poltronieri, Leonie Kobel, Alessia Bolliger, Lara Victoria Bienz - Trainer: Patrik Meier - Trainer: Bruno Lanciano
FC Erlinsbach: Alina Bucher, Carola Notter, Alina Sticher, Saskia Meier, Alisha Haller, Lina Fischlin, Moriel Pfister, Noëlle Fröhli, Aline Schwaller, Larissa Stampfli, Adriana Zeravica - Trainer: Thomas Müller - Trainer: Rolf Freyenmuth
Tore: 1:0 Leonie Kobel (10.), 1:1 Aline Schwaller (24.), 1:2 Aline Schwaller (47.), 1:3 Aline Schwaller (65.), 2:3 Natascha Frieden (75.)
FC Blue Stars Zürich Frauen 1968 – AS Gambarogno 1:3
FC Blue Stars Zürich Frauen 1968: Sonia Giulia Donati, Mara Locati, Simona Gatto, Diana Kirschner, Leonie Von Moos (46. Noemi Saladin), Morenike Melanie Kuku, Anja Thürig, Claudia Carvalho Paula (46. Nuria Lanzicher), Mia Egli (39. Liv Holzer), Alessia Katie Schaaf (46. Sabrina Looser), Anouk Pfammatter - Trainer: Sibylle Grob - Trainer: Patrick Reymond
AS Gambarogno: Nicoletta Prandi (75. Giorgia Pestoni), Veronika Emini, Sara De Marco, Ludovica Molinari (34. Isabella Osterwalder) (90. Swani Giada Maderna), Arianna Ostini (69. Anna Horlacher), Neva Patocchi, Clara Lucchini, Scilla Grossi (87. Vanessa Alves Mesquita), Chiara Rocca (75. Nicole Gaggetta), Giulia Acar, Giada Amato (58. Emy Golay) - Trainer: Alan Gaggetta - Trainer: Sebastiano Giametta
Tore: 0:1 Nicoletta Prandi (15.), 0:2 Isabella Osterwalder (51.), 0:3 Giorgia Pestoni (85.), 1:3 Mia Egli (90.+1)