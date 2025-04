Gaspard Fehlinger und sein SSV Merten will mit einem Sieg zu Gast bei der SpVg Porz den zweiten Platz verteidigen. – Foto: Christian Kreuer

"Kein Wunschkonzert": SSV Merten will in Porz den nächsten Dreier SpVg Porz hofft auf das Ende einer Serie Verlinkte Inhalte Mittelrheinliga SpVg Porz SSV Merten

Am Sonntag trifft der Tabellenzweite SSV Merten auswärts auf die SpVg Porz, die als aktueller Tabellen-13. um jeden Punkt gegen den Abstieg kämpft. Während der ambitionierte Aufsteiger aus Merten mit 43 Punkten weiter Kurs auf eine Spitzenplatzierung nimmt, will das Team von Trainer Jonas Wendt die Serie gegen den SSV endlich beenden – in den letzten acht Aufeinandertreffen gab es maximal eine Punkteteilung.

Wendt: "Wird kein Selbstläufer für den Gegner" Porz reist mit Rückenwind aus dem 3:1-Sieg gegen Frechen an. „Wir wissen, dass wir gegen das aktuell stärkste Team der Liga spielen. Jede Serie endet allerdings einmal und wir hoffen natürlich, dass dies in Porz der Fall sein wird“, sagt Wendt. Er sieht seine Elf gut aufgestellt: „Wenn wir an unser Leistungslimit kommen, wird es allen voran bei uns zuhause kein Selbstläufer für den Gegner.“

So., 27.04.2025, 15:00 Uhr SpVg Porz 1919 SpVg Porz SSV Merten SSV Merten 15:00 PUSH Mertens Trainer Bünyamin Kilic mahnt trotz Tabellenplatz zwei zur Bodenhaftung: „Wir können nicht anfangen, uns jetzt hier abzufeiern, nur weil wir auf dem zweiten Tabellenplatz stehen. Im Gegenteil, die Jungs sind weiterhin fokussiert. Grundsätzlich haben wir die Mentalität, jeden Zweikampf und jedes Spiel gewinnen zu wollen. Aber Fußball ist nun mal auch kein Wunschkonzert.“ Zwar sei der Klassenerhalt gesichert, doch „jetzt entscheidet der Spieler selbst, in welche Richtung es geht“. Kilic hebt die Entwicklung seiner Mannschaft hervor: „Wir sind effektiver geworden, was die Torausbeute angeht. Ich habe das Gefühl, ich muss nicht mehr so viel einwirken wie in der Hinrunde. Viele Automatismen greifen aktuell besser.“