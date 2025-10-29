Kein weiteres Pokalmärchen: Illertissen scheidet gegen Magdeburg aus

Nix war`s mit dem zweiten Illertisser Fußballmärchen. Der Traum vom DFB-Pokal-Achtelfinale ist geplatzt. Am frühen Mittwochabend unterlag der FVI zuhause im Vöhlinstadion vor gut 4.000 Zuschauern dem Zweitligisten 1. FC Magdeburg mit 0:3.
Mit dem beruhigenden Zwei-Tore-Vorsprung im Rücken spielte es der Zweitligist souverän runter, der starke Zok hielt Illertissen mit einigen tollen Paraden lange Zeit noch ein kleinwenig im Spiel. Endgültig den Deckel drauf machte dann kurz vor Schluss Noah Pesch mit seinem Treffer zum 0:3 (84.). Illertissen braucht sich sicher nicht lange ärgern, der FVI hatte bereits mit dem Sprung in die zweite Runde Historisches erreicht.
FV Illertissen: Malwin Zok, Max Zeller, Marco Gölz, Maximilian Neuberger, Alexander Kopf, Eduard Heckmann (77. Namrud Embaye), Luis Pfaumann (46. Daniel Hausmann), Milos Cocic, Marco Hingerl (77. Mussa Fofanah), Yannick Glessing (86. Patrick Ekinci), Denis Milic (63. Tobias Rühle) - Co-Trainer: Timo Räpple - Trainer: Holger Bachthaler
1. FC Magdeburg: Dominik Reimann, Daniel Heber, Tobias Müller, Lubambo Musonda (71. Max Geschwill), Marcus Mathisen, Baris Atik (46. Noah Pesch), Connor Krempicki (71. Laurin Ulrich), Falko Michel, Rayan Ghrieb (86. Kandet Diawara), Alexander Nollenberger (66. Philipp Hercher), Maximilian Breunig - Trainer: Petrik Sander
Schiedsrichter: Patrick Schwengers (Travemünde) - Zuschauer: 4157
Tore: 0:1 Maximilian Breunig (11.), 0:2 Marcus Mathisen (31.), 0:3 Noah Pesch (84.)
Besondere Vorkommnisse: Maximilian Breunig (1. FC Magdeburg) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Malwin Zok (31.).