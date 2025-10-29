Kein weiteres Pokalmärchen: Illertissen scheidet gegen Magdeburg aus

Die Gäste aus Magdeburg ließen kaum etwas anbrennen und setzten sich nach 90 Minuten absolut verdient durch. Der ehemalige Europapokalsieger, der in der 2. Liga einen schwachen Start hingelegt hatte, setzt damit seinen Aufwärtstrend fort. Wer unter den gut 4.000 Zuschauer auf ein neues Fußballmärchen gehofft hatte, erhielt schon nach zehn Minuten einen Dämpfer. Der Ex-Illertisser Alex Nollenberger flankte und Maximilian Breunig versenkte per Flugkopfball zum 0:1 (11.). Nach einer halben Stunde zappelte die Kugel erneut im Illertisser Kasten. Zunächst scheiterte Breunig zwar mit einem diskutablen Foulelfmeter am stark parierenden Malwin Zok, aber Marcus Mathisen knipste den Abpraller dann doch in die Maschen - 0:2 (31.).

Mit dem beruhigenden Zwei-Tore-Vorsprung im Rücken spielte es der Zweitligist souverän runter, der starke Zok hielt Illertissen mit einigen tollen Paraden lange Zeit noch ein kleinwenig im Spiel. Endgültig den Deckel drauf machte dann kurz vor Schluss Noah Pesch mit seinem Treffer zum 0:3 (84.). Illertissen braucht sich sicher nicht lange ärgern, der FVI hatte bereits mit dem Sprung in die zweite Runde Historisches erreicht.

Alles auf einen Blick

FV Illertissen: Malwin Zok, Max Zeller, Marco Gölz, Maximilian Neuberger, Alexander Kopf, Eduard Heckmann (77. Namrud Embaye), Luis Pfaumann (46. Daniel Hausmann), Milos Cocic, Marco Hingerl (77. Mussa Fofanah), Yannick Glessing (86. Patrick Ekinci), Denis Milic (63. Tobias Rühle) - Co-Trainer: Timo Räpple - Trainer: Holger Bachthaler

1. FC Magdeburg: Dominik Reimann, Daniel Heber, Tobias Müller, Lubambo Musonda (71. Max Geschwill), Marcus Mathisen, Baris Atik (46. Noah Pesch), Connor Krempicki (71. Laurin Ulrich), Falko Michel, Rayan Ghrieb (86. Kandet Diawara), Alexander Nollenberger (66. Philipp Hercher), Maximilian Breunig - Trainer: Petrik Sander

Schiedsrichter: Patrick Schwengers (Travemünde) - Zuschauer: 4157

Tore: 0:1 Maximilian Breunig (11.), 0:2 Marcus Mathisen (31.), 0:3 Noah Pesch (84.)

Besondere Vorkommnisse: Maximilian Breunig (1. FC Magdeburg) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Malwin Zok (31.).