Kein Vorbeikommen an Schmidts Sahnetag: Eber gewinnen Generalprobe

Torhüter Dominik Schmidt glänzt bei Generalprobe vom TSV Ebersberg II. Der FC Markt Schwaben unterliegt vor dem Ligastart knapp mit 0:1.
Etwas überraschend besiegte der A-Klassist TSV Ebersberg II den Kreisklassisten aus Markt Schwaben bei der dualen Generalprobe für die Punktrunde mit 1:0. Dies allerdings sehr glücklich, musste Ebersbergs Co-Trainer Maximilian Lüngen in Vertretung von Urlauber Isuf Shabani eingestehen. „Unser Torwart hat einen Sahnetag erwischt.“
Der knappe Sieg beruhte also im Wesentlichen auf einige hervorragende Paraden von Dominik Schmidt, und zur Not half dann auch noch mehrfach das Aluminium nach. Die Gäste, bis dahin ohne Niederlage in der Vorbereitung, hätten eigentlich dominiert und einige „brutale Möglichkeiten“ gehabt so Lüngen. Aber an Schmidt gab es eben kein Vorbeikommen.
Dafür zeigten sich die kleinen Eber effektiv und nutzten eine ihrer wenigen Offensivaktionen zum entscheidenden 1:0 in der 76. Minute. Benjamin Omerovic brachte über die Außenseite den Ball in den FC-Strafraum, den Abpraller brachte dann Maximilian Schlesinger im Gästenetz unter. „Wir haben halt eine von unseren zwei oder drei Chancen genutzt.“ Über mangelnde Effizienz brauchte sich Lüngen also nicht zu beschweren.
Die Markt Schwabener haben nun noch einmal knapp zwei Wochen Zeit für eine konzentrierte Vorbereitung auf das erste Punktspiel beim ATSV Kirchseeon, während Ebersberg II bereits an diesem Freitag in die Liga, mit dem Gastspiel beim TSV Egmating (19.30 Uhr) einsteigt.