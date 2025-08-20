Kein Vorbeikommen an Schmidts Sahnetag: Eber gewinnen Generalprobe

Torhüter Dominik Schmidt glänzt bei Generalprobe vom TSV Ebersberg II. Der FC Markt Schwaben unterliegt vor dem Ligastart knapp mit 0:1.

Etwas überraschend besiegte der A-Klassist TSV Ebersberg II den Kreisklassisten aus Markt Schwaben bei der dualen Generalprobe für die Punktrunde mit 1:0. Dies allerdings sehr glücklich, musste Ebersbergs Co-Trainer Maximilian Lüngen in Vertretung von Urlauber Isuf Shabani eingestehen. „Unser Torwart hat einen Sahnetag erwischt.“

Der knappe Sieg beruhte also im Wesentlichen auf einige hervorragende Paraden von Dominik Schmidt, und zur Not half dann auch noch mehrfach das Aluminium nach. Die Gäste, bis dahin ohne Niederlage in der Vorbereitung, hätten eigentlich dominiert und einige „brutale Möglichkeiten“ gehabt so Lüngen. Aber an Schmidt gab es eben kein Vorbeikommen.