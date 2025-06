Kein Vertrag bei S04: ETB-Stürmer Korytowski ohne Zukunft in U23

Für Lukas Korytowski geht es vorerst nicht zur 2.Liga-Vertretung des FC Schalke 04. Wie der RevierSport berichtet, erhält der 21-jährige Offensivakteur von ETB Schwarz-Weiß Essen keinen Vertrag bei den Knappen, nachdem Korytowski zuletzt im Probetraining in Gelsenkirchen vorspielte. Somit reist die U23 um Trainer Jakob Fimpel ohne das Essener-Offensivtalent in das Sommer-Trainingslager nach Billerbeck.

Die U23 des FC Schalke 04 ist erfolgreich in die Vorbereitung zur kommenden Saison 2025/26 gestartet: Mit 2:0 gewann die Elf von Chefcoach Jakob Fimpel gegen das Afrika-Team der Young Elite Academy mit 2:0. Bevor am Freitag der Test gegen Regionalligist BSV Kickers Emden ansteht, reist die Zweitauswahl der Blau-Weißen schon am Mittwoch ins Sommer-Trainingslager nach Billerbeck.

Korytowski keine Option für S04