Kein versöhnlicher Saisonabschluss

– Foto: Sascha Drenth

Heiligenfelde wollte die Partie lange offenhalten und auf Umschaltmomente setzen. Doch gegen einen engagierten TV Stuhr geht dieser Plan nicht auf.

„Am Ende war der Kader wieder sehr dünn, wie eigentlich die gesamte Rückrunde über. Verletzungssorgen, Urlauber und berufliche Verpflichtungen haben dazu geführt, dass wir uns wieder mit Spielern aus der zweiten und dritten Herren aushelfen mussten und nur eine sehr kleine Bank hatten“, erklärte Witt.

Der SV Heiligenfelde hat sich mit einer 0:3-Niederlage beim TV Stuhr aus der Bezirksliga Hannover Staffel 1 verabschiedet. Im letzten Saisonspiel blieb die Mannschaft offensiv erneut ohne Durchschlagskraft und kassierte eine nach Ansicht von Trainer Pascal Witt verdiente Niederlage.

Die Gastgeber erwischten den besseren Start und gingen durch Yannick Evers bereits in der 19. Minute in Führung. Heiligenfelde hatte sich eigentlich vorgenommen, die Partie möglichst lange offen zu halten. „Wir wussten, wie wichtig die Partie für Stuhr war. Sie haben von Beginn an alles reingelegt und uns früh unter Druck gesetzt“, sagte Witt.

Der Plan der Gäste war klar umrissen: „Wir haben trotzdem versucht, Fußball zu spielen und mitzuspielen. Unser Plan war es zunächst, das Spiel möglichst lange offen zu halten. Je länger es 0:0 gestanden hätte, desto nervöser wäre Stuhr geworden. Dann wollten wir über Umschaltsituationen und kurze Ballbesitzphasen unsere Chancen suchen.“

Dieser Ansatz ging allerdings nicht auf. Nach dem Seitenwechsel erhöhten Jesco Wehrhahn (59.) und Jonah Hellmers (79.) auf 3:0 für den TV Stuhr.

„Das hat aber nur semigut geklappt. Wir hatten über die gesamte Spielzeit keine wirkliche Torchance“, bilanzierte Witt. Entsprechend eindeutig fiel auch seine Bewertung aus: „Am Ende muss man sagen, dass die Niederlage verdient war, auch in der Höhe. Es war kein versöhnlicher Abschluss der Saison.“

Der Erfolg kam für den TV Stuhr letztlich zu spät. Zwar erfüllte der Aufsteiger seine eigene Pflichtaufgabe gegen Heiligenfelde, doch durch den gleichzeitigen 4:2-Erfolg des TuS Drakenburg gegen den TV Neuenkirchen war der Relegationsplatz außer Reichweite. Damit muss auch Stuhr den Gang in die Kreisliga antreten.

Für Witt spiegelte die Partie noch einmal die gesamte Spielzeit wider. „Das Spiel hat noch einmal gezeigt, was uns die gesamte Saison über begleitet hat. Offensiv waren wir nicht gut genug. Und wenn man keine Torgefahr ausstrahlt, kann man leider auch keine Spiele gewinnen.“

Mit nur 21 erzielten Treffern stellte der SV Heiligenfelde am Saisonende die mit Abstand schwächste Offensive der Liga und beendet die Spielzeit auf dem vorletzten Tabellenplatz. Witts Fazit zum letzten Auftritt fiel entsprechend knapp aus: „In diesem Sinne war es eine verdiente Niederlage im letzten Saisonspiel.“

TV Stuhr – SV Heiligenfelde 3:0

TV Stuhr: Finn Bang, Finn Arnhold, Tobias Lott, Felix Harcon Schumann, Yannick Evers, Byron Lee Garcia (85. Niklas Oberbach), Theo Fichtner (70. Erik Thiemann), Pardes Khil (60. Ozan Celik), Jesco Wehrhahn (78. Arlind Durguti), Jonah Hellmers, Karim Bockau (85. Hanno Kern) - Trainer: Stephan Stindt

SV Heiligenfelde: Jörn Wachtendorf (82. Nils Lehmann), Kevin Gibek, Jan-Niklas Bahll, Colin Tettenborn (82. Nico Heyse), Marvin Godesberg, Fredrik Raake, Tristan Godesberg, Mika Malte Ulrich, Enno Beckmann, Daniel Richter, Luca Godesberg - Trainer: Lutz Schröder - Trainer: Pascal Witt

Schiedsrichter: Timo Otto

Tore: 1:0 Yannick Evers (19.), 2:0 Jesco Wehrhahn (59.), 3:0 Jonah Hellmers (79.)