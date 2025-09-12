Die SG Untergimpern (grün) erweist sich bislang als sehr durchsetzungsstark in der noch jungen A-Klassen-Saison. – Foto: Brian Wirth

Kein Vergleich zum letzten Jahr Kreisklasse A Sinsheim +++ Die SG Untergimpern ist mit drei Siegen perfekt gestartet +++ Am Sonntag geht´s zum Aufsteiger nach Steinsfurt

Nach so einer Runde ist es klar, dass die Stimmung bestens ist bei der SG Untergimpern. "Das nächste Mal aber bitte auch wieder anrufen, wenn es gut läuft", lacht Pedro Martin Puente. Der Trainer des A-Ligsten darf sich nach dem über die Relegation erreichten Klassenerhalt diese Runde bislang nur über Siege freuen.

5:4 gegen Hilsbach, 6:2 in Angelbachtal und 2:0 gegen Babstadt – der Saisonstart ist perfekt gelungen. "Es tut einfach extrem gut zu sehen, wie die ersten Spiele für uns gelaufen sind", sagt Puente, der nach, "zwei verdienten Siegen einen glücklichen Dreier gegen Babstadt", gesehen hat. Sei´s drum, vergangene Runde hatten die SGUler reihenweise das Pech gepachtet, da darf gerne auch mal das Glück Einzug halten. Die Gründe dafür liegen einer umfassenden internen Analyse zugrunde, wie der 40-Jährige versichert: "Wir haben uns explizit gefragt, was wir außenherum verändern können und daran haben wir angesetzt." Ein großer Punkt war die Flut an Gegentoren, von denen es vergangene Runde 75 gegeben hat. "Und dann hat es gegen Hilsbach defensiv genau so angefangen, wie es aufgehört hat", sagt Puente, darf aber anmerken, "dass wir schon danach in Angelbachtal viel besser verteidigt und die beiden Gegentore nach Standards bekommen haben." Es folgte das erste zu Null gegen Babstadt.

Bei allen positiven Aspekten schmerzt natürlich die Tatsache, noch kein echtes Heimspiel gehabt zu haben. Der von der Trockenheit schwer gezeichnete Rasenplatz erholt sich gerade und wird von vielen ehrenamtlichen Helfern täglich gepflegt. Da nun vier Auswärtspartien in Serie anstehen, könnte das nächste geplante Heimspiel am 5. Oktober gegen Ittlingen wieder auf dem geliebten Blutberg stattfinden. "Die Regeneration des Rasens schreitet voran, aber wir müssen noch etwas Geduld aufbringen", erläutert Puente. Sollte es gegen Ittlingen noch nicht so soweit, ist das Kerwespiel am 18. Oktober gegen den FC Eschelbronn der Wunschtermin, wie der Trainer konstatiert: "Das ist quasi Pflicht." Bis dahin müssen sich die Untergimperner in der Fremde bewähren und das führt sie am kommenden Sonntag zum starken Aufsteiger TSV Steinsfurt. "Die leben natürlich von ihrer brutal guten Defensive, die nicht nur aus Richi Prommer besteht", weiß Puente ganz genau, was ihn und seine Schützlinge ab 15.30 Uhr erwartet.