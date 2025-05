Max Stellmach bleibt nicht beim FC Kosova Düsseldorf. – Foto: André Nückel

Kein Verbleib bei Kosova: Wohin Torjäger Max Stellmach wechselt Maximilian Stellmach gehört zu den besten Torjägern der Landesliga und schießt den FC Kosova Düsseldorf womöglich in die Oberliga. Doch er verlässt Kosova und schließt sich TuRU Düsseldorf an.

Beim dramatischen 4:3-Sieg im Topspiel der Landesliga war Maximilian Stellmach mal wieder der entscheidende Faktor im Spiel des FC Kosova Düsseldorf: Der Stürmer traf doppelt gegen die Holzheimer SG und hatte sonach enormen Anteil am Sieg, der die Kosovaren auf Platz zwei befördert hat. Der FCK kann aus eigener Kraft in die Oberliga aufsteigen, allerdings wird Stellmach den Verein trotz der guten Aussicht am Saisonende verlassen.

Die beiden Jahre beim FC Kosova werden als Erfolgsgeschichte enden, schließlich schoss Stellmach die Düsseldorfer vergangene Saison mit 36 zur Bezirksliga-Meisterschaft und hat mit 20 Scorerpunkten (14 Tore, sechs Vorlagen) auch laufend wieder enormen Anteil am möglichen Durchmarsch in die Oberliga. In der höchsten Spielklasse im Fußballverband Niederrhein (FVN) spielte er zuletzt 2014/15 - damals für TuRU Düsseldorf. Der Traditionsverein ist auch die neue Adresse für den Angreifer. TuRU bastelt am Kader: starkes Sturmduo für 2025/26