Kein VAR: „Die 3. Liga steht für Fußball pur“ – vierter Offizieller soll kommen 10.000 Euro Mehrkosten für jeden Klub

Neuerung in der 3. Liga: Ein vierter Offizieller soll kommen. Den Videobeweis will der DFB aber nicht einführen. Auch, weil viele Vereine das nicht leisten können.

München/Frankfurt a. M. – Videobeweis in der 3. Liga? Darüber hat der DFB in der Winterpause diskutiert und ist zu dem Schluss gekommen: „Kein akuter Handlungsbedarf“. Das berichtete Manuel Hartmann, Geschäftsführer-Spielbetrieb, bei einer Medienrunde am Dienstag.

DFB will auf Videobeweis in der 3. Liga verzichten: Viele Stadien nicht ausreichend ausgestattet

Der VAR ist dabei nicht zu teuer für die Klubs, sondern die Ausstattung in vielen Stadien reicht nicht aus. Es gibt nicht so viele Kameras wie in den großen Arenen der Bundesliga und 2. Bundesliga.

„Die 3. Liga steht für Fußball pur. Dazu passt es, dass man sich den direkten Entscheidungen des Schiedsrichters auf dem Spielfeld unterwirft.“

Tom Eilers über die VAR-Debatte in der 3. Liga.

Tom Eilers, Vorsitzender des Drittliga-Ausschusses beim DFB, fügt an: „Man muss grundsätzlich überlegen, bis zu welchem Niveau, bis zu welcher Spielklasse man die absolute Professionalisierung fortsetzen möchte“, und spricht wohl jedem VAR-Gegner aus dem Herzen: „Die 3. Liga steht für Fußball pur. Dazu passt es, dass man sich den direkten Entscheidungen des Schiedsrichters auf dem Spielfeld unterwirft.“ Mit den Leistungen der Referees sind DFB und Schiri-Chef Florian Meyer außerdem zufrieden.