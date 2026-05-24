Kein Unbekannter

Schinzel, der aktuell nur noch sporadisch selbst auf dem Platz steht, soll die SG-Reserve künftig in Doppelfunktion als Spielertrainer prägen. Während er auf dem Feld als direkter Ansprechpartner für die Mannschaft agieren wird, übernimmt Schwarzer den Part an der Seitenlinie. Aus Vereinssicht ist die neue Konstellation mit klaren Erwartungen verbunden. Man erhofft sich einen frischen Impuls für die zweite Mannschaft, mehr Struktur in Aufbau und Organisation sowie zusätzliche Attraktivität für potenzielle Spieler.
Erfahrung in Hessens höchster Spielklasse
Dass die Wahl auf Schinzel fiel, kommt nicht von ungefähr. Der 36-Jährige bringt nach Angaben des Vereins eine bemerkenswerte Laufbahn mit. Er war über Jahre in der Verbands- und Hessenliga unterwegs, unter anderem für den OSC Vellmar und Borussia Fulda. Den größten Teil seiner Laufbahn verbrachte er jedoch bei der SG selbst, wo er als langjähriger Leistungsträger und prägende Persönlichkeit gilt. Nach seinen höherklassigen Stationen kehrte Schinzel 2014 zurück und gehört seither wieder fest zum sportlichen Gesicht des Vereins. Auch abseits des Seniorenbereichs übernahm er immer wieder Verantwortung, etwa als Trainer in der A-Jugend der früheren JSG.
Mit der neuen Aufgabe betritt Schinzel nun dennoch Neuland. Er wechselt in eine Rolle, in der nicht nur sportliche Präsenz, sondern auch Planung, Struktur und Führungsarbeit gefragt sind. Genau dort traut ihm der Verein viel zu. In der Mitteilung ist von klaren Plänen die Rede, mit denen Schinzel gemeinsam mit Schwarzer etwas aufbauen wolle — ein Ansatz, den der Klub ausdrücklich als wichtig und notwendig bewertet.
Motivation ist groß
Auch Schinzel selbst blickt mit großem Antrieb auf seine erste Station als Trainer im Seniorenbereich. Er sprach von großer Motivation und davon, mit einer Mannschaft aus „tollen Jungs“ und guten Charakteren etwas entwickeln zu wollen. Dafür brauche es Arbeit, viele Gespräche und eine gründliche Aufarbeitung, zugleich aber auch den Anspruch, ein echtes Team zu formen und Freude an gemeinsamem Erfolg zu entwickeln.
Mit der Entscheidung für Schinzel und Schwarzer setzt die SG II damit auf Kontinuität, Identifikation und eine enge Bindung an den eigenen Verein. Für die Reserve ist die Personalie mehr als nur ein Wechsel auf der Trainerposition — sie ist der Versuch, der zweiten Mannschaft neue Stabilität und eine klare sportliche Richtung zu geben.