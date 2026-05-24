Kein Unbekannter

Schinzel, der aktuell nur noch sporadisch selbst auf dem Platz steht, soll die SG-Reserve künftig in Doppelfunktion als Spielertrainer prägen. Während er auf dem Feld als direkter Ansprechpartner für die Mannschaft agieren wird, übernimmt Schwarzer den Part an der Seitenlinie. Aus Vereinssicht ist die neue Konstellation mit klaren Erwartungen verbunden. Man erhofft sich einen frischen Impuls für die zweite Mannschaft, mehr Struktur in Aufbau und Organisation sowie zusätzliche Attraktivität für potenzielle Spieler.

Erfahrung in Hessens höchster Spielklasse

Dass die Wahl auf Schinzel fiel, kommt nicht von ungefähr. Der 36-Jährige bringt nach Angaben des Vereins eine bemerkenswerte Laufbahn mit. Er war über Jahre in der Verbands- und Hessenliga unterwegs, unter anderem für den OSC Vellmar und Borussia Fulda. Den größten Teil seiner Laufbahn verbrachte er jedoch bei der SG selbst, wo er als langjähriger Leistungsträger und prägende Persönlichkeit gilt. Nach seinen höherklassigen Stationen kehrte Schinzel 2014 zurück und gehört seither wieder fest zum sportlichen Gesicht des Vereins. Auch abseits des Seniorenbereichs übernahm er immer wieder Verantwortung, etwa als Trainer in der A-Jugend der früheren JSG.