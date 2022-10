Kein traumhafter Sonntag Die Störche schenken Hertha vier Eier ein und behalten so die Punkte im eigenen Nest

Die Wohnung liegt im Dunkeln und nur vereinzelt sind schwache Lichtquellen auszumachen. Das rote Lämpchen z.B., das anzeigt, dass die Kaffeemaschine entkalkt werden muss. Durch die Fenster scheint ein wenig Licht der Straßenlaternen hinein. Ich bin immer noch in diesem Zustand zwischen Traum und Realität. Jener Zustand, den viele kurz nach dem Aufwachen haben, in dem man nicht weiß, wo oder wer man ist, welcher Tag ansteht oder was man heute zu tun hat. Und bei dem man oft noch den letzten Fetzen eines Traumes hinterhersieht. Bei den meisten Menschen ist der Zustand vorbei, wenn sie sich von der Bettkante erhoben haben. Seit mein Sohn auf der Welt ist, verharre ich allerdings nicht selten mehrere Minuten in dieser Zwischenwelt. Es gibt Morgen, so wie heute, da habe ich meinen Kaffee schon in der Hand, stehe an der Keramik und hoffe, dass ich wirklich schon im Bad uriniere und das nicht im Halbschlaf im Bett tue. Ein kurzes Kopfschütteln hilft zu erkennen, dass ich wirklich schon aufgestanden bin und langsam realisiere ich auch meine Umgebung. Leider fällt mir dabei auch wieder ein, dass das gestrige Spiel kein Albtraum war…

Dabei fing der Sonntag eigentlich angenehm an. Der Nachwuchs hatte ein Einsehen und schlief bis fast um sieben Uhr durch. Das Frühstück war lecker und auch im Buddelkasten verlief alles entspannt.

Eine Stunde vor dem Anpfiff stieg ich ins Auto und setzte Kurs auf das Stadion Wilmersdorf. Eigentlich wollte ich mit den Öffis dorthin gelangen, aber auf der Ringbahn herrscht mal wieder Schienenersatzverkehr und darauf hatte ich einfach keine Lust. Zwar versuchten Berlins Sonntagsfahrer alles, um mich von meinem Ziel abzubringen, doch mein Pampersbomber und ich erreichten unser Ziel mühelos und überpünktlich. Da ich in letzter Zeit immer kurz vor knapp an Sportplätzen aufgeschlagen war, wusste ich erst gar nichts mit der ganzen Zeit anzufangen. Glücklicherweise bietet das Stadion Wilmersdorf ein fantastisches Panorama und so genoss ich den Blick und diesen goldenen Herbsttag, ehe es für mich zum Einlass ging. Vier Euro mussten den Besitzer tauschen, um Zugang zu erlangen. Dafür gab es zwar keine Eintrittskarte, aber ein wirklich liebevoll gestaltetes kleinen Spieltagsheft. Mit viel Liebe stellt man in diesem Druckerzeugnis, welches auf den schönen Namen “Storchenfeder” hört, einiges zum aktuellen Spieltag vor. Eine Vorstellung der Gäste fehlte mir ein wenig, aber das ist natürlich auch schwer umsetzbar. Umso trauriger war ich, dass ich mein Exemplar irgendwie beim Gang zum WC verloren hatte. Aber die Störche erwiesen sich als nette Gastgeber und ich bekam auf Nachfrage ein Neues. Dankeschön!

Total glücklich darüber, mein privates Archiv wieder etwas erweitern zu können, wurden Mannschaft, Trainerteam und Betreuer von Hertha begrüßt, ehe ich mir noch schnell ein koffeinhaltiges Kaltgetränk und eine heiße Wurstware vom Grill besorgte. Beides musste ich schnell hinunterstürzen, denn das Spiel stand in den Startlöchern und ich wollte meiner Rolle als Live-Ticker und Paparazzo natürlich vom Anstoß an gerecht werden. Zu meinem Glück, kam der Schiri ein paar Minuten zu spät und so konnte ich den letzten Rest Grillwürstchen gerade runterschlucken, als der Unparteiische die Partie beginnen ließ. Es war also angerichtet: Traumhaftes Fußballwetter in einer der traumhaftesten Stadionperlen, die wir in Berlin haben und dann beginnt für das Herthaherz der Alptraum:

Der BSV ging hier von der Tabellenkonstellation klar als Favorit in das Match. Aber eigentlich spielte Hertha gut mit – bis zur elften Minute, als der Schiri Elfer für die Störche gab. Nach Sichtung meiner Kamerabilder war es kein strafstoßwürdiges Foul, aber in der Geschwindigkeit, in der das Ganze passierte, können starre Bilder natürlich auch lügen. So oder so wurde die Pille vom Punkt unter die Latte genagelt und jetzt hatte der BSV absolutes Oberwasser. Hertha kam kaum nach vorne und wenn die Abwehr mal überwunden wurde, hatten die Störche einen verlässlichen Mann zwischen den Pfosten. Nicht, dass Herthas Keeper nicht verstand, wie er seinen Job zu tun hatte. Aber er musste, völlig chancenlos, kurz vor der Pause den zweiten Gegentreffer hinnehmen.

Mit dem 2:0 ging es auch in die Kabinen und ich beschloss, einen Kaffee zu konsumieren. Vielleicht würde der ja helfen, aus dem Alptraum aufzuwachen. Traumhafterweise bekam ich meinen heißen Bohnen-Tee von einem Kollegen aus Schwerin spendiert, der entschuldigend zu mir meinte, dass er eigentlich immer den Gastmannschaften Glück bringt. Na ja, jede Regel lebt von ihren Ausnahmen.

Hertha BSC kam ganz gut aus der Pause, rannte aber nach nicht mal einer Stunde nach einer eigenen Ecke in einen Konter und lag mit drei Toren hinten. Zu allem Überfluss verletzte sich unser Torhüter Serkan kurze Zeit später ohne Fremdeinwirkung und musste mit einem Wadenmuskelriss vom Platz. Glücklicherweise verfügen wir über mehrere gute Keeper. Aber auch der eingewechselte Tolga konnte das 4:0 nicht verhindern.

Hertha versuchte zwar in der letzten halben Stunde noch etwas Kosmetik auf das Ergebnis zu schmieren, aber die Störche wollten das hier zu null beenden und taten es auch.

So und nun kann man über uns Herthaner ja sagen, was man will. Aber zwei Dinge nimmt uns keiner: das ständige Meckern über unseren Verein und diesen bedingungslosen, wenn auch nicht immer laut ausgesprochenen Optimismus. So sagte unser Kapitän Ferro nach dem Spiel zu mir: „Die Saison ist noch lang, wir machen weiter und wir schaffen das.“

Und soll ich euch was sagen? Trotz letztem Platz, den meisten Gegentoren und den wenigsten selbst geschossenen Buden glaube ich ihm.