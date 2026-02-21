Kein Trainer-Effekt: Jones-Debüt geht in die Hose

Die Hausherren überrollten zu Beginn die Gäste, und als Can Coskun in der 39. Minute das 3:0 machte, war die Messe auch schon gelesen. Die Schnüdel brachten kaum ein Bein auf den Platz und agierten nach vorne harmlos. Nach der Pause ließen es die Zebras im Wissen des komfortablen Drei-Tore-Vorsprungs ein wenig ruhiger angehen, verpassten es aber den vierten Treffer draufzupacken. Machte aber nichts, denn mehr als Ergebniskosmetik durch Winners Osawe (77.) gelang den Schweinfurtern nicht mehr. Unterm Strich fuhr der MSV einen nie gefährdeten Heimsieg ein. Es bleibt festzuhalten: Freilich hatte Jermain Jones kaum Zeit, um Impulse zu setzen. Aber auch unter dem ehemaligen Nationalspieler lautet die Erkenntnis: Es reicht nicht...