Ligabericht

Kein Trainer-Effekt: Jones-Debüt geht in die Hose

1:3-Niederlage in Duisburg: Schon zur Pause ist die Messe gelesen

von Mathias Willmerdinger · Heute, 19:15 Uhr · 0 Leser
Engagiert an der Seitenlinie, aber für Zählbares reichte es nicht: Jermaine Jones beim Schweinfurter Auswärtsspiel in Duisburg.
Engagiert an der Seitenlinie, aber für Zählbares reichte es nicht: Jermaine Jones beim Schweinfurter Auswärtsspiel in Duisburg. – Foto: Imago Images

Das viel beachtete Debüt von Jermaine Jones als Trainer des 1. FC Schweinfurt 05 endete mit einer Enttäuschung für die Unterfranken. Die Schnüdel verloren vor 18.486 Zuschauern in der Schauinsland-Reisen-Arena mit 1:3 beim MSV Duisburg. Die Partie war schon vor der Pause entschieden, als die Zebras gegen schwache Gäste einen 3:0-Vorsprung herausschossen…

Die Hausherren überrollten zu Beginn die Gäste, und als Can Coskun in der 39. Minute das 3:0 machte, war die Messe auch schon gelesen. Die Schnüdel brachten kaum ein Bein auf den Platz und agierten nach vorne harmlos. Nach der Pause ließen es die Zebras im Wissen des komfortablen Drei-Tore-Vorsprungs ein wenig ruhiger angehen, verpassten es aber den vierten Treffer draufzupacken. Machte aber nichts, denn mehr als Ergebniskosmetik durch Winners Osawe (77.) gelang den Schweinfurtern nicht mehr. Unterm Strich fuhr der MSV einen nie gefährdeten Heimsieg ein. Es bleibt festzuhalten: Freilich hatte Jermain Jones kaum Zeit, um Impulse zu setzen. Aber auch unter dem ehemaligen Nationalspieler lautet die Erkenntnis: Es reicht nicht...

Alles auf einen Blick:

MSV Duisburg – 1. FC Schweinfurt 05 3:1 (3:0)
MSV Duisburg: Maximilian Braune, Tobias Fleckstein, Alexander Hahn, Niklas Jessen, Can Coskun, Leon Müller, Conor Noß (81. Jesse Tugbenyo), Aljaz Casar (81. Steffen Meuer), Dominik Kother (64. Jan-Simon Symalla), Patrick Sussek (64. Jakob Bookjans), Lex-Tyger Lobinger (71. Florian Krüger)
1. FC Schweinfurt 05: Maximilian Weisbäcker, Luca Trslic, Nick Doktorczyk (63. Lauris Bausenwein), Leonard Langhans, Lucas Zeller, Kristian Böhnlein (63. Tim Latteier), Johannes Geis, Winners Osawe, Michael Dellinger (46. Sebastian Müller), Joshua Endres, Manuel Wintzheimer (71. Erik Shuranov)
Schiedsrichter: Leonidas Exuzidis (Castrop-Rauxel) - Zuschauer: 18486
Tore: 1:0 Conor Noß (4.), 2:0 Aljaz Casar (20.), 3:0 Can Coskun (36.), 3:1 Winners Osawe (77.)