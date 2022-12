Kein Topspiel (mehr) In den letzten Spielzeiten wäre ein Duell zwischen dem VfR Bad Lobenstein und dem FSV Grün-Weiß Stadtroda ein Topspiel gewesen. Diese Saison nicht mehr.

In den letzten sechs Spielzeiten war der FSV Grün-Weiß Stadtroda nie schlechter als Tabellenplatz Sechs am Saisonende. Doch irgendwie ist die Möhre dieses Jahr nicht so knackig, dümpelt im unteren Tabellenende rum und liegt nur sechs Punkte vor den Abstiegsplätzen auf einem zehnten Rang. Was für einen Außenstehenden überraschend ist, stellt sich für Kapitän Florian Klinger jedoch nicht so dar: „Wir wussten schon im Sommer, dass es eine eher schwierige Saison werden würde. Wir haben einige Spieler aus der Zweiten und der eigenen A-Jugend hinzubekommen, welche erst an die Landesklasse herangeführt werden müssen.“

In den letzten zwei Spielzeiten war der VfR aus Bad Lobenstein immer bis zum Saisonende im Meisterrennen dabei. 2020/21 beendeten die Koseltaler die Corona-Saison gar auf Rang Eins. Zwar scheint mit der aktuellen Platzierung auf Vier auch dieses Jahr tabellarisch viel möglich. Mit zwölf Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Neustadt/Orla (bei einem Spiel weniger) scheint der Abstand nach ganz oben aber schon riesig. „Wir wollten diese Saison natürlich genauso guten und erfolgreichen Fußball wie die Jahre zuvor spielen und „oben“ irgendwie mitmischen. Ich bin mit unserer bisherigen Spielzeit im Großen und Ganzen sehr zufrieden. Es zieht momentan jeder zu 100% mit und es macht richtig Spaß mit den Jungs jede Woche auf dem Platz zu stehen“, relativiert VfR-Kapitän Richie Steinbach aber und bestätigt seiner Mannschaft, dass sie auf dem richtigen Weg ist.

Die Gründe für die doch eher magere Punktausbeute im Kosteltal will der Keeper nicht überbewerten. „Es sind keine Schwachstellen. Aber uns fehlt in dem ein oder anderen Moment der letzte Wille und der nötige Biss die Partie in unsere Richtung zu lenken. Dies und die nötige Effizienz vor dem Tor hat uns schon den ein oder anderen Punkt gekostet“, so der 27-jährige Schlussmann. Bei der Analyse der bisherigen Spielzeit muss Möhre-Kapitän Florian Klinger schon etwas weiter ausholen: „Die Spiele der Hinserie spiegeln die Beteiligung bei den Trainingseinheiten und Spielen sehr gut wieder. Wenn viele fehlen, wird es schwierig, wie zuletzt in Niederpöllnitz. Sind hingegen alle an Bord, können wir jeden Gegner schlagen, siehe Weimar. Diese Inkonstanz ist einfach dem Kader geschuldet, bei dem zu viele Spieler aus meist beruflichen Gründen nicht regelmäßig zur Verfügung stehen. Kommen dann noch Verletzungen oder Krankheiten hinzu, wie zum Beispiel bei Simon Fuchs, ist es schwer zu kompensieren. Dies war auch teilweise nur möglich, weil wir Leute im Verein wie 'Reimi' (Anm. d. Red. Christian Reimann) oder 'Schu' (Anm. d. Red. Tibor Schumacher) akquirieren konnten.“