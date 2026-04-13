Kein Tippfehler: Endbach/Günterod schlägt Primus Caldern Teaser KLA BIEDENKOPF: +++ Fußball-Kreisliga A Biedenkopf: Der SSV Endbach/Günterod sorgt für eine Überraschung gegen den TSV Caldern. Der FSV Buchenau gewinnt das Verfolgerduell und verkürzt den Rückstand +++ von Redaktion · Heute, 14:14 Uhr · 0 Leser

Silas Stark (vorn, FV Breidenbach II) schirmt den Ball geschickt gegen Jonas Schwind vom VfL Biedenkopf II ab. 1:1 trennen sich die beiden Reserven in der Kreisliga A. © Lars Hinter

Marburg-Biedenkopf. Das war kein Tippfehler auf fussball.de: Der SSV Endbach/Günterod hat dem Spitzenreiter der Fußball-Kreisliga A Biedenkopf, dem TSV Caldern, am Sonntag mit 3:2 die erste Saisonniederlage verpasst. Damit rückt der FSV Buchenau, der am vorletzten Spieltag nach Caldern muss, bis auf vier Punkte an die Spitze heran. Die „Lahnlustler“ schlugen im Verfolgerduell die SG Mornshausen/Erdhausen/Frohnhausen 4:0.