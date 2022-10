Kein Team mehr ohne Niederlage Langenbrücken und Huttenheim erstmals geschlagen +++ Verfolgerduell FV Wiesental II vs. FC Forst II +++ Graben-Neudorf erstmals Schlusslicht

Am vergangenen Wochenende sind 5 von 7 Spielen den Witterungs- und damit Platzverhältnissen zum Opfer gefallen, eines davon wurde bereits an diesem Donnerstag nachgeholt. Zwei der damit 3 ausgetragenen Begegnungen fanden überraschende Sieger. Rheinhausen II und Philippsburg II brachten den beiden 1er-Mannschaften in der Liga, Langenbrücken und Huttenheim, deren ersten Niederlagen ein. Ohne selbst gespielt zu haben, sind Forst II und der FV Wiesental II gemessen an "Minuspunkten" dadurch wieder dran. Beide treffen sich nun zum Verfolgerduell, dem Spiel der Woche.

Der SV Philippsburg II sorgte am vergangenen Sonntag beim zuvor ungeschlagenen FC Huttenheim für eine Überraschung. SVP-Trainer Kai Zieger berichtet mit Stolz vom 1:0-Derbysieg: "Bei schlechten Wetterbedingungen fuhren wir zum FC Huttenheim. Nach einer kurzen Begehung des Schiedsrichters und beider Verantwortlichen, wurde der Platz für bespielbar empfunden, was er zu diesem Zeitpunkt auch war. Gleich von Anfang an wollten wir die Räume enghalten und den FCH nicht ins Spiel kommen lassen, was uns in der ersten Hälfte auch gut gelang. Doch beide Mannschaften schenkten sich nichts und hatten ihre Chancen, wobei wir in Durchgang Eins die Klareren hatten. In der 31. Minute spielte Shaqir einen klasse Ball in den Lauf von Kevin, der dann sauber am Keeper vorbeischob zum 0:1. Mit diesem Ergebnis ging es dann in die Pause, wo es dann auch noch pünktlich zum Halbzeitpfiff anfing zu regnen. In Hälfte Zwei wurde durch den anhaltenden Regen das Geläuf immer schwieriger. Die Huttenheimer machten sofort Druck und besaßen ein paar richtig gute Gelegenheiten zum Ausgleich, die sie aber entweder vergaben, an unserem Keeper Marcus scheiterten oder das Tor verfehlten. Es ging hin und her, aber wir verstanden es auch nicht, den Sack zuzumachen. Letztlich blieb es dann beim 0:1 für uns und dies ließ uns als Derbysieger und mir drei Punkten im Gepäck nach Hause fahren." Zieger will mit seinem Team nun gegen den TSV Wiesental II nachlegen: "Am Sonntag geht es gegen den TSV Wiesental II, meinen alten Verein, also auch ein Derby für mich und auch für einige Jungs von mir. Wir bereiten uns vor und nehmen den Schwung vom Sonntag mit, um auch hier erfolgreich zu sein und keine Niederlage zuzulassen."

Die beiden Vereine und der Fußballkreis einigten sich schnell auf eine Neuansetzung der am Sonntag ausgefallenen Begegnung, sodass das Kellerduell TSV Wiesental II gegen die SpG Graben-Neudorf II bereits am gestrigen Donnerstagabend nachgeholt werden konnte. Der TSV behielt dabei mit 3:1 die Oberhand, gab den letzten Tabellenplatz an den Gegner ab und rückte auf Rang 12 vor. TSV-Co.-Spielertrainer Efisio Staiger berichtet von einem verdienten Sieg: „Die Begegnung mit unserem neuen Trainer war ziemlich erfolgreich, wie man am Ergebnis sieht. Leider haben wir noch einige Großchancen nicht verwerten können, sonst wäre es noch höher ausgegangen. Fußballerisch waren wir die dominantere Mannschaft. Belohnt haben uns der spielstarke Elijah Breuer (39. Minute), Valentin Barlian (57.) und Danny Fischer (65.).“ Nun reist man zum nur einen Punkt mehr besitzenden SV Philippsburg II. Kann man dort unter dem neuen Trainer Jochen Zimmermann die chronische Auswärtsschwäche der vergangenen Monate ablegen? Staiger ruft dies als Ziel aus: „Gegen Philippsburg kommt es zu einem kleinen Nachbarschaftsderby, wir müssen uns dabei auf uns und unsere Stärke konzentrieren. Noch effizienter sein als am Donnerstag gegen Graben-Neudorf, denn wir wollen als Mannschaft mit wichtigen drei Punkten wieder nach Hause fahren, da wir aus dem Tabellenkeller rauswollen.“

Prognose: Philippsburg II konnte am Sonntag einen überraschenden Derbysieg in Huttenheim landen, der neues Selbstvertrauen verliehen haben dürfte. Der TSV Wiesental II hat unter seinem neuen Trainer erst am Donnerstag gespielt. Nach zuvor drei Niederlagen gab es dabei wieder einmal einen dreifachen Punktgewinn. Wird das zweite Spiel binnen vier Tagen zum Nachteil für den „TuS“? Dies und die seit Monaten chronische Auswärtsschwäche sprechen für Philippsburg, ein Unentschieden würde aber auch nicht wirklich überraschen.