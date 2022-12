Torschütze Elias Nerlich (r.) ist der Kopf hinter Delay Sports. – Foto: Andre Peters

Kein Team hat am Niederrhein mehr Aufrufe als Delay Sports Delay Sports aus Berlin polarisiert über die Grenzen der deutschen Hauptstadt hinaus und ist am Niederrhein das mit Abstand am meisten aufgerufene Team im Kalenderjahr 2022.

Zu Weihnachten hat FuPa Niederrhein die Top 15 der Mannschaften mit den meisten Aufrufen im Kalenderjahr 2022 veröffentlicht. Dabei hat die Redaktion etwas geschwindelt, denn eigentlich hat Delay Sports Berlin die meisten Aufrufe - und das mit großem Abstand. Was es mit diesem Kuriosum deutschlandweit auf sich hat.

Delay Sports absolviert unter der Leitung von Trainer Andreas Schild in der Kreisliga C von Berlin die erste Saison der Vereinsgeschichte. Neugegründete Klubs sind ein Phänomen, das sich über die komplette Bundesrepublik verteilt. In jedem Verband gehen jährlich neue Vereine an den Start, während alteingesessene von der Bildschirmfläche verschwinden. Im Fußballverband Niederrhein feierte zum Saisonstart beispielsweise der FC Italia Oberhausen seine Premiere. Doch wie kann Delay Sports mehr Aufrufe als beispielsweise der KFC Uerdingen oder der 1. FC Bocholt generieren? Westfalia Dortmund mischt Kreisliga C auf In Nordrhein-Westfalen polarisiert der 2022 gegründete Klub Westfalia Dortmund, der in der Kreisliga C mit einigen höherklassigen Spielern, die wie Gründer Maurice Temme über beispielsweise Oberliga-Erfahrung verfügen, von Rekord zu Rekord eilt. Die Dortmunder stehen mit einer perfekten Bilanz von 15 Siegen aus 15 Spielen und einem surrealen Torverhältnis von 160:7 einsam an der Spitze; das Topspiel gegen Verfolger VfB Lünen III endete locker 6:0. Ein mögliches Testspiel zwischen den beiden bemerkenswerten C-Ligisten im Januar fällt erstmal aus, soll aber wohl noch ausgetragen werden. "Wir sind dran, einen neuen Termin zu finden. Uns wurde aber für die Wintervorbereitung abgesagt. Sehr unglücklich, aber wir sind froh, dass wir noch nicht alles für die Reise gebucht hatten", erklärte Temme FuPa Westfalen. An der Spitze stehen zwei Influencer Ungeschlagen ist auch Delay Sports, die Bilanz beeindruckt mit zwölf Siegen aus zwölf Partien ebenfalls. Dass die Auswahl von Schild nicht einmal die Hälfte der Tore von Westfalia Dortmund erzielt hat (73:7) kann dabei getrost vernachlässigt werden, denn in Sachen Aufmerksamkeit spielt das Team aus der Hauptstadt in der Bundesliga und stellt den Champions-League-Kandidaten 1. FC Union Berlin ebenso in den Schatten wie die kriselnde "alte Dame" Hertha BSC. Die Influencer Elias Nerlich und Sidney Friede gründeten den Verein im vergangenen Jahr und verwalten nun einen echten Zuschauermagneten. So kann es gut und gerne mal vorkommen, dass zu einem Testspiel weit über 1000 Zuschauer kommen. E-Sportler Nerlich gehört zur deutschen Streamer-Elite und kommt auf über vier Millionen Followern auf YouTube, Twitch, Instagram und TikTok. Der 25-Jährige lief schon in der Bradenburgliga auf, Verletzungen bremsten ihn aber aus.