Kein Team auf dem Platz.



Das Team von Kauthar II spielte in der ersten Halbzeit im Abwehrbereich recht aufmerksam mit einer Dreierkette. Doch die Strategie mit 5 Stürmern ging überhaupt nicht auf. Man wollte am Anfang agressiv und offensiv agieren. Doch die ersten 15 Minuten spielte nur die SG Prenzlauer Berg in unserer Hälfte. Ständige Dribblings sowohl von rechts als auch von links brachten nichts ein. Immer wieder blieb man am dritten oder vierten Abwehrspieler hängen oder produzierte einen Fehlpass. Ein oder zwei Schüsse aufs Tor mit 5 Stürmern. Katasstrophe. Nachdem man dann nach einiger Zeit auch mehr in die Offensive kam, schlug das 1:0 aus 35 Metern bei Kauthar wie eine Bombe ein. Man glaubte aber weiter an sich, und konnte nach einer guten Kombination durch Hassan Daout nach Vorlage von Tim das verdiente 1:1 erzielen. Dann wieder der Rückschlag, aus diesmal 25 Metern eine Kopie des ersten Tores. Unglaublich, man ging aus Sicht der Kautharspieler mit 2:1 für Prenzlauer Berg zur Halbzeit. Man merkte jetzt schon, dass es wie immer wird. Kaum aus der Halbzeit raus kassierte man in 46 Minute das 3:1. Keine Abwehr, kein Zweikampfverhalten, dazu noch total unkonzentriert. Ein Team stand nicht auf dem Platz. Man machte sich ständig im Spiel gegeneinander Vorwürfe. Viele Spieler lassen sich nichts sagen und reden immer nur mit ihrem Ego. Keiner stellt sein Ego mal hinten an und stützt das Team. Sobald man im Rückstand ist, zerredet sich die Mannschaft selbst, und bringt sich um die Früchte ihrer spielerischen Überlegenheit. Keiner hört richtig zu was der Trainerstab sagt, von Umsetzung auf dem Spielfeld ist schon garnicht zu reden.Traurig aber wahr. Die meisten Spieler glauben sie sind die "Grössten", aber leider auf dem Platz ist wenig davon zu sehen. Es sind nur Wenige, die mit Herz und Leidenschaft dabei sind. Wenn es so weitergeht droht der Abstieg. Was Teamgeist bedeutet wissen glaube ich einige Spieler garnicht.