Nix zu ernten gab's für Mo Bekajs Schaldinger gegen den SV Erlbach. – Foto: Simon Eiler

Kein "Stolperer" in Schalding: Erlbachs »hellwacher« "Derby"-Sieg 16. Spieltag - Samstag: Zu harmlose Schaldinger kassieren zwei frühe, bittere Gegentreffer +++ Erlbach zurück im Regionalliga-Aufstiegskampf: "Würden wir mitnehmen" Verlinkte Inhalte präsentiert von Bayernliga Süd Schalding SV Erlbach

Drei Siege in Serie! Doch im "Derby" gegen den SV Erlbach setzte es für die Kicker aus dem Passauer Westen die fünfte Saison-Niederlage. Vor satten 648 Zuschauern und Dauerregen halfen den Gästen aus dem Holzland - nur wenige hundert Meter jenseits der nieder-/oberbayerischen Grenze beheimatet - zwei frühe Treffer zum verdienten Dreier, beide Male nach unzureichenden SVS-Klärungsversuchen!





"Wir sind super ins Spiel gekommen, waren von Beginn an hellwach. Ab Minute 35 waren wir zu passiv. Aber wenn du 2:0 vorne bist, schaltest du eben automatisch runter, wirst passiver", so Erlbach-Coach Lukas Lechner. Sein Team agierte zwar mit fortlaufender Spieldauer immer passiver, war aber immer wieder in der Lage sich gefährliche Chancen zu erspielen und - noch wichtiger - hielt hinten den Laden dicht. Und so kam der SVS zu nur einer wirklich dicken Gelegenheit. In Minute 77 als ausgerechnet Innenverteidiger Christoph Szili aus der Distanz aus rund 30 Metern eine Rakete abschoss, die SVE-Schlussmann Enrique Bösl klasse zur Ecke entschärfte. "Bitter, wenn du solche Aussetzer hast. Wir nageln hier keinen an die Wand. Aber beide Tore fallen nach unseren Fehlern. Und die werden von Erlbach eiskalt bestraft", bemängelte SVS-Coach Stefan Köck. Beim 0:1-Blitzgegentreffer scheiterte der Klärungsversuch von Fabian Stahl. Benni Schlettwagner kam überraschend in der Box an den Ball und schob die Kugel an Keeper Marius Herzig vorbei in die Maschen (3.). Und beim 0:2 war halblinks im SVS-Strafraum "Ping-Pong" angesagt, Schalding bekam die Kugel zweimal nicht geklärt und Florian Wiedl traf im zweiten, dritten Versuch (13.)."Wir sind super ins Spiel gekommen, waren von Beginn an hellwach. Ab Minute 35 waren wir zu passiv. Aber wenn du 2:0 vorne bist, schaltest du eben automatisch runter, wirst passiver", so Erlbach-Coach Lukas Lechner. Sein Team agierte zwar mit fortlaufender Spieldauer immer passiver, war aber immer wieder in der Lage sich gefährliche Chancen zu erspielen und - noch wichtiger - hielt hinten den Laden dicht. Und so kam der SVS zu nur einer wirklich dicken Gelegenheit. In Minute 77 als ausgerechnet Innenverteidiger Christoph Szili aus der Distanz aus rund 30 Metern eine Rakete abschoss, die SVE-Schlussmann Enrique Bösl klasse zur Ecke entschärfte. Köck: »Ständig alleine vorm Tor zu stehen, geht gegen Erlbach nicht!«