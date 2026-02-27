Kein Startrecht für den 1. FC Heidenheim 1846 II in der Oberliga

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Die Gesellschafterversammlung der OLBW gGmbH, Trägergesellschaft der Oberligen Baden-Württemberg, hat sich gegen eine Änderung ihres Ligastatuts entschieden, die es neu gemeldeten zweiten Mannschaften ermöglichen würde, direkt in der Oberliga zugelassen zu werden.

Der 1. FC Heidenheim 1846 hatte einen entsprechenden Antrag gestellt. Mit der Meldung einer U21 in der Oberliga zur Saison 2026/27 sollte dem eigenen Nachwuchs ermöglicht werden, sich im ambitionierten Herrenfußball zu bewähren und sich unter Wettkampfbedingungen sportlich weiterzuentwickeln.

Der Antrag wurde im Vorfeld der Entscheidung mit den aktuellen Oberligisten und innerhalb der Fachgruppe Spielbetrieb beraten. Bei den betroffenen Vereinen gab es mit Blick auf den bei Aufstockung der Liga notwendigen verschärften Abstieg und zusätzliche Spieltage erhebliche Bedenken und auch Kritik. Die Fachgruppe Spielbetrieb folgte der Auffassung der Oberligisten in Teilen und sah es zudem als problematisch an, nun eine solche Möglichkeit zu schaffen, nachdem der Karlsruher SC II zur Saison 2024/25 in der Verbandsliga Baden starten musste und sich erst so sportlich für die Oberliga qualifizieren konnte.