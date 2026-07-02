Kein Stadion ab Januar? So ist die Lage bei den Sportfreunden Lotte Regionalliga West: In der Tat hat der Verein der Gemeinde zum Jahresende den Überlassungsvertrag für das Stadion gekündigt. Das sind die Hintergründe. von Sascha Köppen · Heute, 11:35 Uhr · 0 Leser

Das Stadion am Lotter Kreuz ist Gegenstand der aktuellen Diskussion. – Foto: Karl-Heinz Rickelmann

Die Zukunft des Regionalligisten Sportfreunde Lotte, der die abgelaufene Saison in der vierten Liga auf dem neunten Tabellenplatz abgeschlossen hat, erscheint derzeit offen. Denn der Verein hat der Gemeinde Lotte den Überlassungsvertrag für das Stadion am Lotter Kreuz zum Jahresende gekündigt - er hätte also Stand jetzt nicht für die gesamte kommende Saison eine Spielstätte. Der Schritt erfolgte offenbar bereits im Mai, nun informiert die Gemeinde Lotte die Öffentlichkeit in einer Mitteilung darüber - und erklärt, dieser Schritt sei für sie überraschend gekommen. Der Verein, das betont die Gemeinde, habe damit die Grundlage für die Nutzung beendet.

"Da mit dem VfL Sportfreunde Lotte von 1929 e.V. bislang keine Einigung über die zukünftige Nutzung erzielt werden konnte, ist die Verfügbarkeit zum aktuellen Zeitpunkt nicht gesichert. Die fehlende Stadionverfügbarkeit ab dem 1.1.2027 hat Bürgermeister Philip Middelberg dem Westdeutschen Fußballverband e. V. heute schriftlich mitgeteilt. Die Gemeinde Lotte sah diesen Schritt als notwendig an, da der Bürgermeister am 25. März 2026 die Stadionverfügbarkeit für die Saison 2026/2027 gegenüber dem Verband erklärt hatte. Der Verein selbst ist der Aufforderung der Gemeinde, den Verband über die Kündigung in Kenntnis zu setzen, bis zum heutigen Tage nicht nachgekommen." Grundlage für den Zwist ist offenbar die Höhe des Zuschusses für die Pflege und Instandhaltung der Anlagen, die die Sportfreunde Lotte gerne erhöht gesehen hätten. Dafür wäre laut der Gemeinde aber notwendig, dass der Verein Belege vorlege, die einen erhöhten Bedarf von Finanzmitteln auch dokumentieren können, damit eine solche erhöhte Zahlung auch haushaltsrechtlich zulässig sei. Zudem sei eine solche Erhöhung sonst auch anderen Vereinen gegenüber nicht verantwortbar. "Wir agieren mit Steuergeldern und sind daher verpflichtet, sparsam und transparent mit diesen Mitteln umzugehen. Dabei sind alle Sportvereine in der Gemeinde im Blick zu behalten, die kommunale Sportanlagen unterhalten. Die gemeinsame Unterhaltung der vielzähligen Sportanlage durch ehrenamtliches Engagement der Vereine einerseits und finanzielle Unterstützung andererseits hat sich über viele Jahre bewährt und die zahlreichen Sportstättenangebote erst möglich gemacht", wird Middelberg in der Erklärung zitiert.

Umbau zu Drittliga-Zeiten ermöglicht Zu Drittliga-Zeiten war dem Verein ermöglicht worden, das Stadion für die Profiliga tauglich zu gestalten, aber unter der Prämisse, dass der Verein für diese baulichen Anlagen, die den Profisport betreffen, auch das wirtschaftliche Risiko trägt. Damit hat die Gemeinde sich aber keineswegs komplett aus der Finanzierung zurückgezogen. Insgesamt hat sie den Sportfreunden in den vergangenen Jahren rund 1,5 Millionen Euro zur Verfügung gestellt, um die Anlagen, die dem Breitensport zugutekommen, mitzufinanzieren. Dazu kommen natürlich anteilige Zuschüsse zur Instandhaltung, Pflege und Energie. Darüber hinaus sieht die Gemeinde Lotte sich zur Unterstützung wirtschaftlich und rechtlich außer Stande. Damit steht die Zukunft des ambitionierten Fußballs bei den Sportfreunden Lotte natürlich in Frage, wie auch der Abschluss der Erklärung deutlich macht. "Die Fraktionen des Rates, Verwaltung und Bürgermeister hoffen, dass es dem VfL Sportfreunde Lotte von 1929 e. V. gelingen wird, ein Konzept zu entwickeln, um zumindest das Breitensportangebot aufrechtzuerhalten." Denn wie es vor diesem Hintergrund um die Lizenz für die Regionalliga bestellt ist, lässt sich an fünf Fingern abzählen.