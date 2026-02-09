Kein sportlicher Fokus: Verbandsligist mit besonderem Trainingslager Verbandsliga +++ Der VfB Merseburg legt den Fokus in der Vorbereitung nicht nur auf das Sportliche von Kevin Gehring · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

Von der Oberliga bis hinunter in die Kreisliga sind diverse Mannschaften aus Sachsen-Anhalt auch in diesem Winter wieder ins Trainingslager gereist. Ein Camp der besonderen Art hat allerdings der VfB Merseburg bezogen. Denn beim Verbandsligisten ging es in Dänemark nicht um die sportliche Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte, sondern um die Förderung der mentalen Gesundheit.

"Im Traineralltag verlieren wir uns häufig in methodischen Details und spieltheoretischen Konstrukten, während der zentrale Faktor unserer Arbeit – der Mensch – in den Hintergrund rückt", erklärte VfB-Coach Miran Özkan den Gedanken dahinter. Die Datenlage zeige jedoch ein bedenkliches Bild: "Männer nehmen psychologische Unterstützung deutlich seltener in Anspruch, obwohl ein erheblicher Teil von ihnen im Laufe des Lebens mit psychischen Erkrankungen konfrontiert ist. Gleichzeitig ist die Suizidrate in dieser Gruppe besonders hoch", unterstrich der Merseburger Trainer.