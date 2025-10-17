Kein Spieltag für die Auswärtsteams: Nur Farnstädt trumpft auf

Das Heimspiel gegen die SG Blau-Weiß Brachstedt könnte man für den SV Rot-Weiß Kemberg als "Rückkehr zur Normalität" bezeichnen. Nach dem Landespokal-Kracher gegen den Halleschen FC vor Rekordkulisse brauchen die Kemberger Punkte.

Die einen wollen nachlegen, die anderen endlich gewinnen: Der 1. FC Zeitz hat am Sonnabend die LSG Lieskau zu Gast. Während die Zeitzer zuletzt gegen den SC Naumburg ihren zweiten Saisondreier einfahren konnten, wartet der Aufsteiger aus Lieskau als einziges Team der Staffel noch auf den ersten Sieg.

Dass das Duell zwischen der SG Reppichau und dem Aufsteiger VfB Gräfenhainichen am achten Spieltag das Spitzenspiel zwischen dem Ersten und Dritten sein würde, hätten vor dem Saisonstart wohl nur wenige gedacht. Das letzte Aufeinandertreffen in der Landesliga Mitte ging im Mai 2024 mit 1:0 an die SGR.

Die beste Defensive empfängt die beste Offensive der LOTTO-Landesliga Süd. Am Sonnabend hat der FSV Bennstedt, mit erst fünf Gegentoren auf dem Konto, den TSV Rot-Weiß Zerbst zu Gast, der schon 22 Treffer erzielt hat - allerdings auch schon 25 Gegentore zulassen musste.

In den ersten beiden Partien nach dem Trainerwechsel hat der SC Naumburg noch nicht punkten können. Im dritten Anlauf soll es klappen: Am Sonnabend um 14 Uhr ist der TSV Blau-Weiß Brehna in Naumburg zu Gast.

Als einziges Team der LOTTO-Landesliga Süd musste sich der TSV Leuna im bisherigen Saisonverlauf noch nicht geschlagen geben. Diese Serie ist am Freitagabend beim CFC Germania, der zuletzt mit 6:1 gegen Zerbst gewann, auf dem Prüfstand.

Schon am Freitagabend empfängt der SV Edelweiß Arnstedt den starken Aufsteiger SV Blau-Weiß Farnstädt. Das bis dato letzte Pflichtspiele zwischen beiden Teams fand 2022 im Landespokal statt. Damals siegten die Edelweißen mit 2:1.

Mit dem Viertelfinal-Einzug gegen den Verbandsligisten SV Westerhausen (3:2) hat Turbine Halle am vergangenen Landespokal-Wochenende für Aufsehen gesorgt. Nun geht es für die Elf von Robin Seitenglanz wieder um Zähler: Am Sonnabend reist der FC Grün-Weiß Piesteritz auf den Felsen.

