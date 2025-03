Kein Spielrecht für Eintracht-Mann Livancic - TG Straubing mit Sorgen

Details wollten die Verantwortlichen nicht verraten. "Wir haben für Tony aktuell noch kein Spielrecht. Mehr gibt es zu dieser Personalie derzeit nicht zu sagen", informiert Eintracht-Teammanager Armon Ljevo auf FuPa-Nachfragen. Bemerkenswert muss die fußballerische Klasse des Offensivmanns sein. "Man hat schon in den ersten Trainingseinheiten gesehen, dass er nicht umsonst jahrelang Profi war. Ein hervorragender Fußballer", urteilt Trainer Mario Bjelobrk.







Sorgen beklagt auch der SV Türk Gücü Straubing, der eigentlich sehr erwartungsfroh in die Frühjahrsvorbereitung ging. Interimscoach Murat Demür muss aber aufgrund der vielen Winter-Abgänge und Verletzungen mit einem Mini-Kader auskommen. Der bei der SpVgg GW Deggendorf ausgebildet Fatlum Abazaj riss sich im Testkick beim Oberpfälzer Bezirksligisten SV Wenzenbach das Kreuzband im rechten Knie. "Für Fatlum ist das Fußballjahr 2025 damit gelaufen. Ein brutaler Ausfall, den er hat sich bei uns schnell zu einem absoluten Leistungsträger entwickelt", seufzt TG-Manager Onur Örs. Zu allem Überfluss wird wahrscheinlich auch Mittelfeld-Motor Arber Zeciri mit einer Muskelverletzung die kommenden Wochen passen müssen. Ob Mirza Hasanovic, der beim letzten Vorbereitungsmatch gegen die SpVgg Plattling kurz vor Spielschluss Rot sah, beim Auftakt in Aiglsbach auflaufen darf, ist noch ungewiss. "Wir hoffen sehr, dass das Kreissportgericht diesen Fall noch in dieser Woche bearbeitet. Wenn das klappt, sind wir optimistisch, dass er dabei sein darf, denn ein Platzverweis in einem Testspiel hat normalerweise keine Auswirkungen auf den Ligaspielbetrieb", meint Örs.







Der Restrückrunde blickt der Funktionär mit etwas gemischten Gefühlen entgegen. "Wir haben vollstes Vertrauen in Mannschaft und Trainer, aber personell ist es mittlerweile schon sehr dünn. Es darf fast gar nichts mehr passieren."