Kein Spielglück für die Roosters

Personell ging man deutlich dezimiert in die Partie. Nesslauer kam zurück, dafür fehlte Froschhammer. Morina rutschte in die Start 11. Auf der Bank nahmen Schwandner, Hofer und Lürmann platz, allesamt mit relativ wenig fußballerischer Aktivität in diesem Jahr. Dennoch konnte mit den Jungs jede Postion auf dem Feld abdecken.

Pfatter musste unbedingt gewinnen um die Abstiegsregion auf Abstand zu halten. Die Rooster hätten mit einem Sieg den Klassenerhalt auch rechnerisch (fast) in der Tasche.

Gleich in Minute 1 hatte Wohlmann die Führung auf dem Fuß. Nesslauers Ball geht durch die Abwehr, Wohlmann kam einen Schritt zu spät, scheiterte am Keeper, bekam den Ball aber nochmal vor die Füße, versuchte es mit der Hacke. Doch die zurückgeeilten Platterer konnten klären. Fünf Minuten später der nächste Hochkaräter. Wieder Wohlmann bedient von Nesslauer, muss querlegen auf den völlig blanken Faltermeier, schießt und scheitert am Keeper.

Das hätte die Führung sein müssen und sollte sich bald rächen. Pfatter war nun wach und kam besser in die Partie. Es entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe, Thalmassing mit mehr Ballbesitz, die Hausherren spielten immer wieder lang und schnell nach vorne. Nach 17 Minuten zeichnete sich Reicherseder mit einer starken Parade gegen Mühlbauer aus und Besenhard blockte den Nachschuss. Drei Minuten später dann die Führung für die Pfatterer. Ball über rechts, Zweckerl flankt aus abseitsverdächtiger Position, Brei schließt aus 5m ab, Reicherseder reagiert stark und der Ball prallt nach vorne wo der Pfatterer Sturmtank mit einem Flugkopfball ins Tor trifft. Und nur drei Minuten später erhöht Pfatter. Vorausgegangen eine Ecke, die niemals eine Ecke war. Reicherseder fängt den Ball, der Schiri entschied auf Toraus. Unfassbar. Ecke, Kopfball, Tor. Der Ex-Rooster Zweckerl versenkt stark ins lange Eck. Thalmassing geschockt, ließ aber nicht locker. Besenahrd vergab nach einer halben Stunde eine 1000%ige. Aus 2m schoss er vorm Tor drüber, als der Ball nach einer Ecke bei ihm landete. Bis zur Pause lief Thalmassing an, bestimmte das Spiel, doch das Tor machte wieder Pfatter. Rüscherl mit einem unnötigen Foul. Freistoß aus halblinker Position. Beckmann bringt den Ball gefährlich auf den langen Pfosten, Brei touchierte diesen mit den Haarspitzen und noch zwei weitere Platterer liefen drunter durch. Maximal undankbar für Reicherseder schlägt der Ball ein.

Gleich nach der Pause konnten die Hausherren eine Doppelchance verzeichnen, Beckmann traf nur den Innenpfosten, von da aus rollte der Ball an der Linie entlang, kam zu Zweckerl und dieser verfehlte mit einem Distanzschuss das Gehäuse nur knapp.

Im Gegenzug hätte erneut Wohlmann den Anschluss herstellen können. Zelzer brach rechts durch, legte quer Wohlmann kam nicht richtig an Ball, der Keeper hielt wieder, dann klärte Pfatter. Wohlmann wurde bei dieser Aktion vom Gegner am Sprunggelenk getroffen, und musste runter. Sah nicht so gut aus. In der zweiten Hälfte war es ein offenerer Schlagabtausch. Thalmassing spielte offensiver, was den Hausherren mehr Raum in der Offensive bot. Beckmann, zusammen mit Keeper Bozhiqi und Zweckerl der beste Platterer auf dem Feld verfehlte aus spitzem Winkel knapp. Das 4:0 fiel in der 55. Minute durch einen stark abgefälschten Schuss von Michael Mertl. Pfatter bemühte sich nun weniger. Thalmassing steckte jedoch auch nicht auf. So wurde der eingewechselte Türmann im Strafraum zu Fall gebracht. Strafstoß. Faltermeier trat an und Buzhiqi hielt. Es war wie verhext. Die Roosters schafften es nicht um alles auf der Welt ein Tor zu erzielen. In Minute 75 dann ein Hochkaräter sondergleichen. Flanke Nöllgen, Zelzer scheitert aus 8m am Keeper, der Ball kommt vors Tor wo Faltermeier aus 5m das leere Tor vor sich hat, er köpft und Buzhiqi fliegt an und klärt den Ball. Unfassbare Parade. Der Ball prallt kommt zu Hofer, sein Schuss aus 13m geht knapp drüber. Fünf Minuten vor dem Ende zeichnete sich Reicherseder nochmal aus und parierte einen Kopfball von Beckmann aus kurzer Distanz sehenswert.

Pfatter gewann verdient, weil sie wollten und es schafften ihre Chancen in Tore umzumünzen. Die Rooster hatten ebenso viel vom Spiel und viele, viele sehr gute Chancen. Waren spielerisch keinesfalls schlechter, nur war das Tor wie vernagelt. Es ging einfach nichts rein. Für die Hausherren war es ein enorm wichtiger Dreier.

Die Roosters empfangen am Samstag das Spitzenteam aus Sünching. Das Hinspiel endete 0:0. Nun gilt es sich wieder aufzurappeln und alles daran zu setzen den 6. Tabellenplatz zu verteidigen.

Gelingt es wieder an die doch vorhandene Abschlussstärke anzuknüpfen kann man auch für eine Überraschung sorgen. Erfahrungsgemäß präsentierte man sich gegen die Top Teams der Liga immer sehr gut.