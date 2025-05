„Kein Spiel für schwache Nerven“ – Hechendorf mit wichtigem Derbyerfolg

Auf Kunstrasenplatz besiegt der TSV Hechendorf die Sportfreunde Breitbrunn in der Nachholpartie der Kreisklasse Zugspitze 4.

Der Kunstrasenplatz in Oberalting hat dem dort weiterhin ungeschlagenen TSV Hechendorf wieder einmal Glück gebracht. „Vielleicht sollten wir nur noch dort spielen“, sagte Hechendorfs Trainer Holger Schurr, der das Team zusammen mit Tom Ruhdorfer noch bis zum Saisonende betreut (wir berichteten). Dank des eminent wichtigen Derbyerfolgs in der Nachholpartie am Mittwochabend könnten sich die beiden vielleicht doch mit dem sicheren Klassenerhalt in der Kreisklasse verabschieden. „Es war aber kein Spiel für schwache Nerven“, konstatierte Schurr.

Dabei sprach zunächst alles für einen klaren Sieg der Gastgeber. „Wir waren in den ersten 20 Minuten gar nicht auf dem Platz“, ärgerte sich SF-Coach Sebastian Kolbeck. Zunächst vergaben die furios spielenden Hechendorfer jedoch Chance um Chance. Erst Mert Rau erlöste den TSV (22.). Als Mathias Huber mit einem raffinierten Freistoß ins kurze Eck auf 2:0 stellte, deutete sich Entspannung fürs Nervenkostüm von Schurr und Ruhdorfer an. Doch kurze Zeit später musste Trainersohn Lukas Ruhdorfer nach einem mutmaßlichen Handspiel im Strafraum mit der gelb-roten Karte vom Feld. Breitbrunn nutzte die Überzahl, um bis zur Pause auszugleichen.

Die Hausherren zeigten jedoch eine tolle Moral. Trotz Unterzahl erzielte Fabian Stupp kurz nach dem Seitenwechsel die erneute Führung für den Aufsteiger. Als Xaver Scheidl rund eine Viertelstunde vor dem Ende sein drittes Tor an diesem Abend markierte, schien der so wichtige Dreier jedoch wieder in weite Ferne zu rücken. Doch dann zeigte der Schiedsrichter nach einem Laufduell zwischen Breitbrunns Tayfun Yarangünü und dem eingewechselten Victor Campos Lievano auf den Elfmeterpunkt (81.). Huber trat an und sicherte seiner Elf ein Drei-Punkte-Polster zum ersten Abstiegsrelegationsplatz. „Jetzt müssen wir abwarten, was die Konkurrenz am Wochenende macht“, sagte Schurr, dessen Team erst wieder am übernächsten Wochenende antreten muss.