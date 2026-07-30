„Kein Spiel als verloren abgeben“

– Foto: Hartmut Kölpin

Im FuPa-Teamcheck blickt die SG 03 Ludwigslust/Grabow aus der Landesliga West auf die Vorbereitung. Robert Porstner, Trainer der Spielgemeinschaft, spricht über die Entwicklung seiner Mannschaft nach einem großen personellen Umbruch, die Ziele für die Saison und die Erwartungen an das erste Punktspiel.

Die Ergebnisse der Testspiele waren zwar noch nicht wie erhofft, dennoch blickt Robert Porstner positiv auf die vergangenen Wochen. „Ich bin zufrieden, wie die Vorbereitung läuft, auch wenn die Ergebnisse noch nicht positiv sind. Aber es ist eine Entwicklung bei den Spielern Woche für Woche zu erkennen“, sagt Porstner gegenüber FuPa.

Die SG 03 Ludwigslust/Grabow hat ihren Kader mit mehreren Spielern ergänzt. Neu im Team sind Max Bremer von Groß Laasch, Matthis Östreich von Eintracht Ludwigslust, Miguel Witt und Mairbek Akhmadov, die zuvor vereinslos waren. Außerdem rücken Mika Täufert, Jamy Köster und Emil Grabow aus der eigenen Jugend in die Mannschaft. Aus der zweiten Mannschaft wurden Yuussef El-Nouby, Ibrahim El-Nouby und Farhad Shirzai hochgezogen.

Neuzugänge entwickeln sich

„Unsere Neuzugänge arbeiten hart und versuchen, sich schnell an die neue Herausforderung zu gewöhnen, und sie machen große Fortschritte", behauptet der Trainer.

Gespräche über weitere Verstärkungen

Der Kader könnte in den kommenden Wochen noch ergänzt werden. Konkrete Entscheidungen stehen allerdings noch aus.

„Wir planen vielleicht noch zwei neue Spieler zu holen, aber da laufen die Gespräche noch", meint Porstner.

Neuanfang nach vielen Abgängen

Der Umbruch im Kader fällt groß aus. Bereits neun Spieler haben den Verein verlassen. Weitere Abgänge erwartet der Trainer nicht.

„Die Abgänge sind alle bereits vollzogen und wir müssen nach neun Abgängen unsere Mannschaft neu aufbauen und für die Liga vorbereiten.“

Mentalität als größte Stärke

Trotz der Veränderungen setzt Robert Porstner auf Eigenschaften, die seine Mannschaft auszeichnen sollen.

„Unsere größte Stärke ist unsere Mentalität, uns immer weiter zu entwickeln, und der absolute Kampfgeist, kein Spiel als verloren abzugeben", betont er.

Klare Ziele für die Saison

Im Mittelpunkt steht für den Trainer nicht nur das sportliche Abschneiden, sondern auch die Entwicklung des Teams und die Verbindung zu den eigenen Anhängern.

„Unser Ziel ist es, eine Mannschaft zu entwickeln, die es in jedem Spiel schafft, alles aus sich herauszuholen und es schafft, unseren Fans bei jedem Spiel ein Fußballerlebnis zu schenken. Und wir wollen natürlich so viele Siege wie möglich holen.“

Favoritenrolle klar verteilt

Geht es um den Titelkampf in der Landesliga West, hat der Trainer zwei Mannschaften besonders im Blick.

„Ich sehe Güstrow und Parchim ganz weit vorne."

Vorfreude auf den Saisonstart

Zum Auftakt wartet mit der Partie auswärts beim Güstrower SC direkt eine anspruchsvolle Aufgabe. Dennoch blickt der Trainer der Partie mit Zuversicht entgegen.

„Ich gehe mit ganz viel Vorfreude in das erste Spiel und wir wollen Güstrow alles abverlangen", unterstreicht Chefcoach Robert Porstner.