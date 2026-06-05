„Kein Spaziergang“: Reichenbach sinnt auf Revanche gegen Thalheim

Der Reichenbacher Übungsleiter stellt seine Mannschaft auf ein intensives und physisches Spiel ein. Wer im Abstiegskampf steckt, wirft bekanntlich alles in die Waagschale. Kästner betont unmissverständlich: „Ich erwarte einen zweikampfstarken Gegner, der sich mit Händen und Füßen wehren wird, um die nötigen Punkte noch zu erzielen, um den Abstieg zu vermeiden.“ Personell kann der RFC dabei nahezu aus dem Vollen schöpfen. Einzig der gelbgesperrte Niklas Rosenmüller wird den Hausherren am Sonntag fehlen. „Bis auf den gelbgesperrten Niklas Rosenmüller sind alle an Bord“, so der Trainer.

Thalheims Hoffnung auf die „Kopfsache“ und den großen Platz

Auf der Gegenseite versucht Thalheims Trainer René Wendler, trotz einer langanhaltenden Negativserie – zuletzt gab es ein bitteres 1:2 gegen den SSV Markranstädt trotz eigener Führung – Zuversicht zu versprühen. „Trotz unserer Negativserie sind wir immer noch im Rennen um den Klassenerhalt“, bilanziert Wendler. Er sieht die aktuelle Phase vor allem als psychologische Herausforderung für seine Spieler: „Letztendlich müssen wir frei von der Seele unseren Fußball runterspielen. Jetzt ist es auch viel eine Kopfsache.“ Die jüngsten Punktverluste führt er auf „individuelle Fehler“ zurück, aus denen man sich nun jedoch positiv herausziehen müsse.