„Kein Spaziergang“: Reichenbach sinnt auf Revanche gegen Thalheim

Wenn der Reichenbacher FC am Sonntagnachmittag (Anstoß 14:00 Uhr) den SV Tanne Thalheim am Wasserturm empfängt, treffen am 28. Spieltag der Sachsenliga zwei gänzlich unterschiedliche Gefühlswelten aufeinander. Während die Gastgeber aus dem Vogtland nach dem jüngsten, dramatischen 3:2-Erfolg gegen Fortuna Chemnitz mit 48 Punkten als Tabellensiebter befreit aufspielen können, steckt der Aufsteiger aus Thalheim mitten im nackten Überlebenskampf. Mit 23 Zählern rangiert die „Tanne“ auf dem zwölften Platz – dem ersten potenziellen Nichtabstiegsplatz – und spürt den Atem der punktgleichen Konkurrenz im Nacken.
Trotz der scheinbar klaren Ausgangslage herrscht im Lager des Reichenbacher FC geschärfte Wachsamkeit. Die Erinnerung an das Hinspiel, welches der RFC im Erzgebirge überraschend, aber verdient mit 0:2 verlor, ist im Verein noch sehr präsent. Für Trainer Carlo Kästner steht daher fest, dass die Begegnung trotz einer „guten und intensiven Trainingswoche“ kein Selbstläufer wird. „Wir haben uns auf die Fahnen geschrieben, dass wir den nächsten Dreier holen wollen. Wir sind uns aber auch bewusst, dass dies kein Spaziergang wird, auch wenn man vom Tabellenbild her das meinen könnte“, stellt Kästner klar und fügt mit Blick auf das Hinspiel an: „Von daher gilt es eigentlich noch was gut zu machen.“
Der Reichenbacher Übungsleiter stellt seine Mannschaft auf ein intensives und physisches Spiel ein. Wer im Abstiegskampf steckt, wirft bekanntlich alles in die Waagschale. Kästner betont unmissverständlich: „Ich erwarte einen zweikampfstarken Gegner, der sich mit Händen und Füßen wehren wird, um die nötigen Punkte noch zu erzielen, um den Abstieg zu vermeiden.“ Personell kann der RFC dabei nahezu aus dem Vollen schöpfen. Einzig der gelbgesperrte Niklas Rosenmüller wird den Hausherren am Sonntag fehlen. „Bis auf den gelbgesperrten Niklas Rosenmüller sind alle an Bord“, so der Trainer.
Auf der Gegenseite versucht Thalheims Trainer René Wendler, trotz einer langanhaltenden Negativserie – zuletzt gab es ein bitteres 1:2 gegen den SSV Markranstädt trotz eigener Führung – Zuversicht zu versprühen. „Trotz unserer Negativserie sind wir immer noch im Rennen um den Klassenerhalt“, bilanziert Wendler. Er sieht die aktuelle Phase vor allem als psychologische Herausforderung für seine Spieler: „Letztendlich müssen wir frei von der Seele unseren Fußball runterspielen. Jetzt ist es auch viel eine Kopfsache.“ Die jüngsten Punktverluste führt er auf „individuelle Fehler“ zurück, aus denen man sich nun jedoch positiv herausziehen müsse.
Vor dem kommenden Gegner zeigt Wendler großen Respekt. Reichenbach habe von Anfang an eine gute Saison gespielt und sich zudem im Sommer stark verstärkt. Eine taktische Umstellung für sein Team wittert der Thalheimer Coach indes in den veränderten geografischen Bedingungen: „Ein großer Platz, ein anderes Spiel wie bei uns auf dem etwas kleineren.“ Wendlers Marschroute sieht vor, die Räume defensiv so lange wie möglich eng zu halten und über gezielte Abschlüsse im letzten Drittel Nadelstiche zu setzen. Das Ziel des Außenseiters ist kühn: „Und dann vielleicht die Sensation mit einem zweiten Auswärtsspiel, wo wir uns Punkte auswärts holen, uns zu belohnen.“
Für den Reichenbacher FC bietet die Partie die Gelegenheit, den siebten Tabellenplatz weiter zu zementieren und die Heimbilanz im Endspurt der Saison aufzupolieren. Sollte die Kästner-Elf die nötige Geduld aufbringen, um das Thalheimer Abwehrbollwerk zu knacken, stehen die Chancen für die avisierte Revanche gut – andernfalls könnte der abstiegsbedrohte Gast im Kampf um den Klassenerhalt unerwartete Kräfte freisetzen.