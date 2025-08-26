Kein Sieger zwischen Grüne Heide und Türk Sport Garching – Punkteteilung im Auftakt-Derby

Grüne Heide und Türk Sport Garching trennen sich in einem engen Duell 1:1-Unentschieden. Beide Mannschaften ließen ihr Potenzial aufblitzen.
Das erste Saisonspiel ist immer ein spannender Gradmesser, wo Fußballmannschaften stehen und wie die Vorbereitung war. Als die Kreisligafußballer des SC Grüne Heide Ismaning und des FC Türk Sport Garching nach dem 1:1 (1:1) zum Auftakt den Platz verließen, war keiner wesentlich schlauer. Es trafen sich schließlich zwei Teams, die dich in dieser Saison viel vorgenommen haben. Unter dem Strich ging das Unentschieden auch in Ordnung, weil jede Mannschaft ihre guten Phasen hatte und damit dann auch die Chancen, das Momentum auf die eigene Seite zu ziehen. Das Potenzial der Teams, in der Kreisliga vorne mitspielen zu können, blitzte definitiv auf.
Für die Tore brauchte es in dem Topspiel zwei Standardsituationen. Nach einer Ecke von Neuzugang Moritz Kiener köpfte Kapitän Thomas Niggl die Heide in Führung (18.). Danach hatten die gut in das Spiel gekommenen Gastgeber durchaus die Möglichkeiten, vielleicht schon frühzeitig einen zweiten Treffer nachzulegen.
In Minute 38 brachte auf der anderen Seite eine Ecke den Ausgleich. Diesmal passierte der Ball Freund und Feind, bis Kerem Arik am langen Pfosten diesen über die Linie drückte. Kerem Arik stand in der zweiten Halbzeit noch einmal im Mittelpunkt, aber da wurde er nicht von den Mitspielern bejubelt. Bei den Gastgebern war der eingewechselte Giulian Leitl (Sohn von Stefan Leitl, Trainer Hertha BSC Berlin, die Red.) frei durchgebrochen und Abwehrmann Arik konnte ihn nur festhaltend stoppen. Die Rote Karte wegen Notbremse war dann auch eindeutig.
In Überzahl machten sich die Herren aus der Heide dann wieder mehr Hoffnung auf den Sieg und hatten auch vier gute Möglichkeiten auf den neuerlichen Führungstreffer. Aber auch der FC Türk Sport Garching gab sich nicht mit dem Unentschieden zufrieden und spielte aktiv mit. Die Gäste setzten sich immer wieder über die Außenbahnen durch. Dort war Özcan Özbek – letztes Jahr noch Bayernligakicker beim FC Ismaning – ein ständiger Aktivposten. Die Garchinger hatten zwei Topchancen, die Heide-Keeper Deniz Sonkaya mit Megareflexen zu Nichte machte. Auch nach dem Platzverweis blieb das Spiel eine 50:50-Angelegenheit.
Ein starkes Debüt hatte auch Türk-Neuzugang Koray Altinay, der schon für Jahn Regensburg 2. Bundesliga spielte, für Sivasspor in der türkischen Süper Lig sowie zuletzt für Gilching in der Landesliga spielte, ist der Star dieser Kreisliga. Mit den Promi-Zugängen ist der FC Türk Sport Garching natürlich ein Meisterfavorit in der Münchner Kreisliga. Beim SC Grüne Heide formuliert Teammanager Philipp Walter die Ziele vorsichtiger: „Wir wollen vorne mitspielen. In den ersten Wochen der Saison haben wir die wahrscheinlich besten Mannschaften als Gegner und nach fünf bis sechs Spieltagen wissen wir mehr, was für uns möglich ist.“ Der Auftritt auf Augenhöhe gegen Türk Sport Garching war schon einmal ganz ordentlich.