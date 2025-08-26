Hochmotiviert in die neue Saison: die Mannschaften beim Einlaufen vor dem Auftakt-Derby. – Foto: Gerald Förtsch

Kein Sieger zwischen Grüne Heide und Türk Sport Garching – Punkteteilung im Auftakt-Derby

Grüne Heide und Türk Sport Garching trennen sich in einem engen Duell 1:1-Unentschieden. Beide Mannschaften ließen ihr Potenzial aufblitzen.

Das erste Saisonspiel ist immer ein spannender Gradmesser, wo Fußballmannschaften stehen und wie die Vorbereitung war. Als die Kreisligafußballer des SC Grüne Heide Ismaning und des FC Türk Sport Garching nach dem 1:1 (1:1) zum Auftakt den Platz verließen, war keiner wesentlich schlauer. Es trafen sich schließlich zwei Teams, die dich in dieser Saison viel vorgenommen haben. Unter dem Strich ging das Unentschieden auch in Ordnung, weil jede Mannschaft ihre guten Phasen hatte und damit dann auch die Chancen, das Momentum auf die eigene Seite zu ziehen. Das Potenzial der Teams, in der Kreisliga vorne mitspielen zu können, blitzte definitiv auf. Für die Tore brauchte es in dem Topspiel zwei Standardsituationen. Nach einer Ecke von Neuzugang Moritz Kiener köpfte Kapitän Thomas Niggl die Heide in Führung (18.). Danach hatten die gut in das Spiel gekommenen Gastgeber durchaus die Möglichkeiten, vielleicht schon frühzeitig einen zweiten Treffer nachzulegen.

Sa., 23.08.2025, 14:30 Uhr SC Grüne Heide Ismaning Grüne Heide FC Türk S. Garching Garching 1 1 In Minute 38 brachte auf der anderen Seite eine Ecke den Ausgleich. Diesmal passierte der Ball Freund und Feind, bis Kerem Arik am langen Pfosten diesen über die Linie drückte. Kerem Arik stand in der zweiten Halbzeit noch einmal im Mittelpunkt, aber da wurde er nicht von den Mitspielern bejubelt. Bei den Gastgebern war der eingewechselte Giulian Leitl (Sohn von Stefan Leitl, Trainer Hertha BSC Berlin, die Red.) frei durchgebrochen und Abwehrmann Arik konnte ihn nur festhaltend stoppen. Die Rote Karte wegen Notbremse war dann auch eindeutig.