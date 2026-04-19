Kein Sieger unter den Eichen

Der Auftakt gehörte zunächst Wabern II, das auf dem engen Kunstrasen sofort präsent wirkte und früh durch Dennis Neumann und Christoph Bergmann zu ersten gefährlichen Abschlüssen kam. Bergmann traf nach einem direkten Freistoß sogar den Pfosten (16.), die Gäste schienen die Partie im Griff zu haben. Umso überraschender fiel die Führung für Guxhagen: Nach einem umstrittenen Foulelfmeter, den die Heimelf nach einem Zweikampf um Fadhil Hakrash zugesprochen bekam, verwandelte Simon Tümmler in der 9. Minute zum 1:0. Der Ball wurde noch abgefälscht und schlug unten links ein.

Der Treffer änderte jedoch wenig am Charakter der ersten Halbzeit. Wabern blieb die aktivere Mannschaft, hatte mehr Spielanteile und suchte immer wieder den Weg in die gefährlichen Zonen. Guxhagen tat sich nach vorne schwer und setzte nur sporadisch Akzente, etwa durch Nils Böhm und Mika Weissenborn, die beide an Niclas Dauth scheiterten. Kurz vor der Pause fiel dann der verdiente Ausgleich: Nach einer abgewehrten Ecke nahm Jonas Konhäuser aus der Distanz Maß und setzte den Ball mit einer Bogenlampe sehenswert in den rechten Winkel (43.).

Nach dem Seitenwechsel kippte die Begegnung. Guxhagen kam deutlich entschlossener aus der Kabine und hätte beinahe sofort erneut geführt, doch Hakrash traf im Eins-gegen-eins den Ball aus aussichtsreicher Position nicht richtig. Die Heimelf blieb nun am Drücker, spielte zielstrebiger und kam durch Hakrash zu einer weiteren Großchance, als Waberns Defensive den Ball gerade noch vor der Linie klärte (56.). Wenig später parierte Dauth erneut stark gegen den Guxhagener Angreifer.

Enge Schlussphase

Wabern blieb dennoch gefährlich und setzte immer wieder Nadelstiche. Dennis Neumann verzog knapp (64.), Stephan Bergmann scheiterte in der Schlussphase frei vor Kevin Milde, der mit einer starken Parade das mögliche 1:2 verhinderte (80.). Auf der anderen Seite drängte Guxhagen in den letzten Minuten mit Macht auf den Sieg. Die größte Gelegenheit bot sich tief in der Nachspielzeit, als die Gastgeber bei einer Dreifachchance mehrfach am glänzend reagierenden Dauth scheiterte.

So blieb es bei einem Unentschieden, das nach Spielverlauf und Kräfteverhältnis als gerecht gelten darf. Wabern II war im ersten Durchgang die reifere Mannschaft und verdiente sich den Ausgleich redlich, Guxhagen steigerte sich nach der Pause erheblich und war dem Lucky Punch am Ende näher. Sieger gab es deshalb keinen – ein fairer Punkteteiler aber war dieser Abend allemal.