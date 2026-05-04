Kein Sieger in Rengershausen – WBO atmet auf

– Foto: Johannes Hetzer

Der 29. Spieltag der Gruppenliga Kassel 2 hat vor allem im Aufstiegsrennen und im unteren Tabellendrittel Spuren hinterlassen. TuSpo Rengershausen behauptete im Spitzenspiel gegen TuSpo Grebenstein die bessere Ausgangsposition, SV Kaufungen festigte mit dem Sieg gegen FSC Lohfelden seinen starken Lauf, und im Keller setzte SG Wettesingen/Breuna/Oberlistingen mit dem klaren Erfolg gegen TSV Holzhausen/Reinhardswald ein gewichtiges Zeichen.

Der SV Kaufungen 07 hat mit dem 1:0 gegen FSC Lohfelden den nächsten bemerkenswerten Heimsieg gelandet. In einer intensiven Partie war lange Geduld gefragt, ehe Leon Stolfo mit seinem Treffer die Entscheidung brachte. Für Kaufungen ist das mehr als nur ein weiterer Dreier: Nach den Erfolgen gegen Sandershausen und Holzhausen untermauert die Mannschaft damit ihren stabilen Platz in der oberen Tabellenhälfte.

Deutliche Angelegenheit

Für TSV Holzhausen/Reinhardswald war dieses Spiel wohl tatsächlich eines der letzten Fenster – und es schlug krachend zu. Trotz eines frühen Eigentors von Rinat Kabykenov geriet die Partie schnell aus Gastgeber-Sicht aus der Kontrolle, Wettesingen/Breuna/Oberlistingen drehte das Spiel noch vor der Pause und setzte sich am Ende mit 5:1 klar durch. Die Niederlage wirkt für Holzhausen wie ein schwerer Schlag im Abstiegskampf, während Wettesingen sich mit diesem Erfolg deutlich Luft verschaffte.

Distanz bewahrt

Im Spitzenspiel zwischen den beiden Tuspo-Teams gab es keinen Sieger, aber einen leichten Gewinner. Grebenstein ging durch Marvin Schmidt in Führung, doch Marco Dawid glich noch vor der Pause zum 1:1 aus. Damit blieb Rengershausen an der Spitze und hielt den direkten Verfolger weiter auf Distanz, während Grebenstein zwar einen Achtungserfolg mitnahm, den ganz großen Zugriff auf das Titelrennen aber verpasste.

Schwächen genutzt

Die SG Reinhardshagen bestätigte ihren guten Lauf mit einem souveränen 3:0 in Rothwesten. Lange hielt das Spiel eine gewisse Offenheit, doch nach dem Führungstor von Andre Paar vor der Pause übernahmen die Gäste endgültig die Kontrolle. Jan Paar machte in der Schlussphase mit zwei Treffern alles klar und sorgte dafür, dass Reinhardshagen sich weiter in der oberen Tabellenhälfte festsetzt.

Spät zurückgeschlagen

Das dramatischste Spiel des Tages fand in Hombressen statt. Die Gastgeber führten früh durch Oliver Speer, kassierten dann aber spät den Ausgleich und schienen um den Lohn gebracht. In der Nachspielzeit aber traf Denis Leinweber zum 2:1 und sicherte Hombressen/Udenhausen einen Sieg, der im unteren Mittelfeld besonders wertvoll ist. Nach der Niederlage in Wanfried und dem Wirbel um den Nichtantritt unter der Woche war das ein dringend benötigtes Erfolgserlebnis.

Pflicht erledigt