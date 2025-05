Kein Sieger in packendem Flutlicht-Derby

Ein packendes Derby ohne Sieger sahen die 180 Zuschauer am Freitagabend an der Römerstraße beim 1:1 (1:0) zwischen dem SV Westerndorf und Spitzenreiter Sportbund DJK Rosenheim.

Dass beide Mannschaften zu den formstärksten Teams der Kreisliga gehören, zeigte sich in den ersten Minuten, in denen sich ein Spiel auf hoher Intensität entwickelte. Einzig Torchancen blieben aus, da sich die Teams von Trainer Georg Schmelcher und Patrick Zimpfer gegenseitig neutralisierten. Der letzte Pass am und im Strafraum wollte noch nicht gelingen.

Der erste nennenswerte Torschuss des Spiels von Marinus Jackl (27.) stellte Sportbund Torwart Johannes Deckert vor keine Probleme. Sechs Minuten später war der Bann im Spiel gebrochen. Mit einem sehenswerten Sonntagsschuss aus über 20 Metern Entfernung brachte Tizian Stix den Gastgeber mit 1:0 (33.) in Führung.

Der Sportbund suchte weiter nach der Lücke in der Westerndorfer Defensive. Nach einem langen Einwurf von Carlos Kurzer und einer Kopfballverlängerung kam erstmals Gefahr im Strafraum des SVW auf. Doch Torwart Simon Rott war zur Stelle. Es blieb bei der 1:0 Halbzeitführung Westerndorfs.

Die zweite Halbzeit bot alles was man sich von einem packenden Derby erwartet. Faire Zweikämpfe, Strafraumaktionen im Minutentakt und Spannung bis zum Schlusspfiff.

Keine vier Minuten waren im zweiten Spielabschnitt absolviert, als Westerndorfs Fabio Ostermeier nach einem Ballverlust des Sportbunds am eigenen Strafraum die Chance auf den zweiten Treffer hatte. Er scheiterte jedoch aus spitzem Winkel an Torwart Deckert, der einmal mehr zum großen Rückhalt seines Teams wurde.

Im Gegenzug tauchte Luca Hayden (49.) nach einem perfekten Steilpass in den Lauf, allein vor Torwart Rott auf. Rott verkürzte den Winkel geschickt und hielt die Führung fest.

Das Spiel wogte nun hin und her. Zwei Minuten später prüfte Marinus Jackl (51.) wieder Deckert. Auf der Gegenseite scheiterte zuerst Fikret Jahic (57.) mit einem Schuss an Rott. Omer Jahic (58.) setzte einen Freistoß knapp über das Tor. Lukas Ugolini (66.) verlängerte eine Eckenflanke am kurzen Pfosten direkt in die Arme von Torwart Rott, der zum Ruhepol in der Abwehr der Gastgeber wurde.

Toptorjäger Fikret Jahic (77.) verpasste in zentraler Position im Strafraum mit einem Schuss aus der Drehung knapp das Tor.

Der Sportbund lief verzweifelt gegen die Uhr an und hatte Feldvorteile. Der Gastgeber lauerte über den pfeilschnellen Marinus Jackl auf Konter.

Der Lohn für die Grün-Weißen Bemühungen folgte neun Minuten vor Spielende. Omer Jahic wurde am rechten Flügel freigespielt. Seine punktgenaue Flanke wuchtete Sanel Sehric zum längst verdienten 1:1 (81.) per Kopf ins Westerndorfer Gehäuse. Sanel Sehric verschwand Sekunden später in einer Traube schwarzer Sportbundtrikots.

Das Team von Patrick Zimpfer war am Drücker und drängte auf den Siegtreffer. Zwei Minuten vor Spielende musste der Sportbund tief durchatmen. Torwart Deckert musste nochmals sein ganzes Können bei einem Schuss von Marinus Jackl (88.) zeigen.

Zwei Trümpfe zum Sieg hatte der Sportbund noch im Ärmel. Ein Freistoß von Omer Jahic (90.) von der Strafraumkante klatschte ans Lattendreieck, der Nachschuss von Sanel Sehric landete in den Armen von Torwart Rott. Einen weiteren Freistoß von Omer Jahic (93.) aus guter Position pflückte Rott sicher herunter.

Es blieb beim 1:1 Unentschieden, welches dem Sportbund die Chance gibt die Meisterschaft spätestens mit einem Sieg gegen den Tabellenletzten TSV Brannenburg im heimischen Josef-März-Stadion unter Dach und Fach zu bringen. Der SV Westerndorf hat trotz starker Frühjahrsrunde mit dieser Punkteteilung die letzte theoretische Chance auf den Relegationsrang zwei verpasst. In der aktuellen Form gehört man aber zu den Topkandidaten in der kommenden Saison. Ein Wort zum Schiedsrichter: Vinzenz Pfister leitete das überaus faire Derby souverän. Nur einmal musste er den gelben Karton zeigen.