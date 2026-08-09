Kein Sieger in Neuhausen, Sindelfingen jubelt beim Absteiger

---

Vor 102 Zuschauern boten der 1. FC Eislingen und der GSV Maichingen ein intensiv geführtes Spiel. Die Gastgeber erwischten den besseren Start und gingen in der 12. Minute durch Florijan Lutolli mit 1:0 in Führung. Der GSV Maichingen zeigte sich jedoch unbeeindruckt und drehte die Partie noch vor der Pause: Metehan Kizilagil erzielte in der 25. Minute den 1:1-Ausgleich, ehe Mirza Vila in der 44. Minute zum 1:2 traf. Nach dem Seitenwechsel bewiesen die Eislinger Moral und sicherten sich durch den Treffer von Max Weber in der 51. Minute zum 2:2-Endstand den ersten Punkt der neuen Spielzeit. ---

Ein torreiches Spektakel sahen die 200 Zuschauer in der Begegnung zwischen den Sportfreunden Dorfmerkingen II und dem ASV Botnang. Die Hausherren gingen in der 9. Minute durch einen von Christoph Schindele verwandelten Foulelfmeter mit 1:0 in Führung. Die Antwort der Gäste folgte prompt, als Ari Ilhan in der 13. Minute zum 1:1 ausglich. Nach dem Wiederanpfiff überschlugen sich die Ereignisse: Daniel Nietzer brachte Dorfmerkingen II in der 47. Minute mit 2:1 in Front, doch Louis Steinbach stellte in der 51. Minute auf 2:2. Nur zwei Minuten später markierte Peter Niederer in der 53. Minute den 3:2-Siegtreffer für die Gastgeber. In einer hitzigen Schlussphase sah Rudi Schneider auf Seiten der Sportfreunde Dorfmerkingen II in der 70. Minute noch die Rote Karte. ---

Vor 80 Zuschauern lieferten sich der SV Waldhausen und der FC Esslingen ein hart umkämpftes Unentschieden. Nach einer torlosen ersten Halbzeit gingen die Gäste in der 58. Minute durch einen von Louis Majhen verwandelten Foulelfmeter mit 0:1 in Führung. Der SV Waldhausen steckte nicht auf und kam in der 66. Minute durch Tim Eckstein zum 1:1-Ausgleich. In der Schlussphase hatten die Hausherren die große Chance auf den Sieg, doch Mustafa Sungur scheiterte in der 76. Minute mit einem Foulelfmeter am Esslinger Torwart Panagiotis Diakoulas, sodass es bei der Punkteteilung blieb. ---

300 Zuschauer sahen einen emotionalen Heimsieg des TSV Bernhausen gegen den TV Echterdingen. Matchwinner des Tages war Ekrem Servi, der die Hausherren in der 17. Minute mit 1:0 in Führung brachte. Der TV Echterdingen schlug jedoch schnell zurück und glich in der 22. Minute durch Henry Alber zum 1:1 aus. Als vieles bereits auf ein Remis hindeutete, schlug Ekrem Servi in der 84. Minute erneut zu und besiegelte mit seinem zweiten Treffer den 2:1-Endstand für Bernhausen. ---

Eine hochdramatische Partie erlebten die Fans beim Duell zwischen dem TSGV Waldstetten und dem SC Geislingen. Die Hausherren erwischten einen Auftakt nach Maß und gingen bereits in der 5. Minute durch Max Beyerle mit 1:0 in Führung. Der SC Geislingen schaffte in der 23. Minute durch Yannick Ruther den Ausgleich zum 1:1. Im zweiten Durchgang schwächten sich die Gäste jedoch massiv: Zunächst sah Damiano de Lucia in der 68. Minute die Gelb-Rote Karte, ehe Sven Sönmez in der 83. Minute ebenfalls mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurde. In doppelter Überzahl gelang dem TSGV Waldstetten in der Nachspielzeit (90.+3) durch Patrick Nagler noch der viel umjubelte 2:1-Siegtreffer. ---

Der VfL Sindelfingen hat seinen Saisonauftakt mit einem 3:1 beim TSV Weilimdorf erfolgreich gestaltet. Vor 50 Zuschauern brachte Albion Dreshaj die Gäste in der 37. Minute mit 1:0 in Führung. Lange blieb dieser knappe Vorsprung bestehen, ehe Rion Gashi in der 76. Minute auf 2:0 erhöhte. Doch Weilimdorf gab sich noch nicht geschlagen: Roman Kasiar verkürzte in der 81. Minute auf 1:2 und brachte damit noch einmal Spannung in die Schlussphase. Sindelfingen ließ sich den Sieg jedoch nicht mehr nehmen. In der zweiten Minute der Nachspielzeit entschied Tahir Bahadir die Partie mit dem Treffer zum 3:1 endgültig. Schiedsrichter der Begegnung war Marvin Tieker aus Pforzheim. Für den VfL stand damit am Ende ein Auswärtserfolg, den Weilimdorf trotz seines späten Anschlusstreffers nicht mehr verhindern konnte.